Radebeuler wollen wieder ein Polizeirevier

Radebeul. Was im Sommer manchem noch als Wahlkampfgetöse der Radebeuler Stadt-CDU daher kam, ist jetzt ein richtiger Stadtratsbeschluss geworden: Die Forderung, in der Stadt wieder ein Polizeirevier einzurichten.

Anlass, dies bis zu einem Beschluss zu bringen, war eine Bürgerversammlung in Radebeul. Anwohner schilderten darin, wie sie von Einbrüchen belastet werden, dass die nächtliche Beleuchtung nicht ausreichend ist und in der Stadt vermehrt Graffiti-Schmierereien auftauchen.

Die CDU nahm das zum Anlass, genau jene Punkte in den Ratsbeschluss zu bringen. Nämlich: Für die bevölkerungsreichste Stadt im Landkreis das geschlossene, aber noch vorhandene Polizeirevier wieder einzurichten, nachts alle Lampen in der Stadtbeleuchtung wieder anzuschalten, statt nur jede zweite – auch weil sich dann möglicherweise Graffiti-Sprayer weniger verstecken können. Und: Der Beschluss sagt ebenfalls, dass regelmäßig im Amtsblatt über die Kriminalstatistik informiert werden soll. Zum einen, um das wirkliche Geschehen einordnen zu können, zum anderen, um Gerüchten vorzubeugen, so Ulrich Reusch, Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat.

Zwar gab es zu dem Beschluss auch Vorwürfe, etwa von Bürgerforum/Grünen, dass ja die CDU beim Land es war, die das große Sparen und den Abbau bei der Polizei verursacht hat. Dennoch wurde mit großer Mehrheit der Räte beschlossen, dass die Forderung nach einem Polizeirevier, mehr Licht in der Stadt und Polizeistatistik umgesetzt werden soll.

Punkt eins in dem Beschluss besagt: Die Wiedereinrichtung eines Polizeireviers Radebeul, Coswig, Moritzburg beim Innenminister Markus Ulbig (CDU) einzufordern. Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos), so die Aufforderung, soll mit den Bürgermeistern von Coswig und Moritzburg reden und sie für den gemeinsamen Appell an den Innenminister gewinnen.

In Moritzburg trifft Wendsche auf einen Verbündeten. Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos): „Ich habe selbst schon vor zwei Jahren an den Innenminister geschrieben und damals eine ziemlich rabiate Absage bekommen. Es werde weiter eingespart, so die Kernaussage.“ Deshalb freue ihn, dass jetzt die Radebeuler die Revierforderung aufgreifen. „Wichtig ist uns allerdings, dass wir unbedingt unseren Polizeiposten mit Bürgerpolizisten in Moritzburg behalten“, so Hänisch. Wo das Revier dann genau sein sollte, das müsse die Polizei selbst nach taktischen Erwägungen bestimmen.

Coswigs Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) sagt, dass er die Radebeuler verstehen kann. Für Radebeul sei das Revier in Meißen einfach zu weit weg. Er erinnert sich, wie er gemeinsam mit Bert Wendsche vor dem Polizeirevier in Coswig, das 2011, nach der ersten Zusammenlegung, schon Coswig/Radebeul hieß, gegen die komplette Schließung protestierte. Damals sei beiden Polizeihilfe aus Dresden versprochen worden. „In Wirklichkeit hat es die so gut wie nie gegeben“, so Coswigs Stadtoberhaupt.

Neupold: „Wenn wir uns für ein großes Ereignis, wie etwa das Erntedankfest bewerben wollen, ist doch die erste Sorge das Thema Sicherheit. Da bekommen wir hier richtig Probleme, die Forderungen zu erfüllen.“ Den Standort des Reviers hätte Coswigs OB allerdings gerne in seiner Stadt. Denn ein Revier am alten Radebeuler Standort in Ost sei für ihn genauso weit weg, wie das Revier in Meißen.

Radebeuls OB Wendsche will den Stadtratsbeschluss an seine Nachbarn schicken. Wendsche: „Dann müsste der Teil zum Revier sicher dort mit den Räten besprochen werden. Wenn wir einer Meinung sind, sollten wir unsere Forderung an Innenminister Ulbig schicken.“

Das mit mehr Beleuchtung hat der Stadtrat Radebeul schon selbst beschlossen. Ab dem nächsten Jahr werden alle städtischen Lampen angeknipst. Das kostet allerdings auch 40 000 Euro Stromgeld mehr.

Die Bitte nach Informationen zur Kriminalstatistik will Wendsche mit dem Revierleiter aus Meißen besprechen. Im Radebeuler Rathaus gibt es monatlich eine Sicherheitskonferenz, auf der besprochen wird, was zum Thema wichtig ist.

