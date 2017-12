Radebeuler Weihnachten auf Arbeit Fünf Beschäftigte berichten, wie sie die Feiertage verbringen. Und das tun sie anders als die Meisten von uns.

Marina Wirsig aus der Apotheke Weißes Ross hat am zweiten Weihnachtsfeiertag alle Hände voll zu tun. Viele Leute brauchen dann ihre Hilfe. © Norbert Millauer

Radebeul. Essen mit der Familie, gemütliches Zusammensein unterm Tannenbaum und Stunden der Besinnlichkeit: So stellt man sich Weihnachten vor. Doch nicht jeder kann die Festtage auf diese Art verbringen.

Seelsorger zur Bescherung: Das Krankenhaus hat niemals frei

Elke Patitz ist Röntgenassistentin im Elblandklinikum Radebeul und hat Heiligabend von 8 bis 18 Uhr Dienst. Sie sagt, zu Weihnachten kommen bevorzugt auch ältere Leute in die Notaufnahme und Patienten, die sich einsam fühlen oder bei denen es Streit in der Familie gibt. Die Psyche spielt wohl eine große Rolle dabei, dass sich manche Leute an Weihnachten nicht wohlfühlen. Für Elke Patitz ist es selbstverständlich, dass der Dienst besetzt wird und ein bisschen geschmückt ist ihr Arbeitsplatz an Heiligabend auch.

Anderen das Festmahl servieren: Feiertage in der Kneipe

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag arbeitet auch Holger Jowatzky, der Geschäftsführer vom Gasthof Schwarze Seele in Altkötzschenbroda. Ihn stört es gar nicht, zu Weihnachten zu arbeiten. „Ich arbeite gerne, egal wann“, sagt er. Am 24. ist trotzdem geschlossen, denn das ist der Tag für die Familie. „Weihnachtsdekoration steht bei uns in der Weihnachtszeit sowieso überall“, sagt Holger Jowatzky und deutet auf Adventssträucher und weihnachtliche Lichter, die in der ganzen Kneipe verteilt sind. Da wird auch am 25. und 26. nicht noch einmal extra aufgerüstet.

Weihnachten zwischen Hustensaft und Aspirin: Apotheken müssen helfen

Auch in der Apotheke wird zu Weihnachten gearbeitet. Marina Wirsig, die Geschäftsführerin der Apotheke Weißes Ross, hat ab 8 Uhr am 26. Dezember einen langen 24-Stunden-Dienst vor sich, denn gerade am zweiten Weihnachtsfeiertag ist viel los. Die Geschäfte haben da schon seit zwei Tagen geschlossen und die meisten Leute kommen mit Erkältung, Magenverstimmung oder Durchfall in die Apotheke. Ein bisschen weihnachtlich ist es trotzdem, denn die Apotheke ist festlich geschmückt. Für Marina Wirsig ist dieser Dienst ein Dienst wie jeder andere. „Ich hab mir diesen Beruf ausgesucht und hadere nicht damit“, sagt sie. Außerdem habe sie ja nicht jedes Jahr Dienst.

Heiligabend unterwegs: Die Straßenbahn muss immer fahren

Zu Weihnachten arbeiten muss auch Straßenbahnfahrer Maik Holmann von den DVB. Er fährt Heiligabend auf der Linie 4. Zeit, sich darauf einzustellen war genug, denn schon am ersten Tag des Jahres steht der Dienstplan fest. Wenn es jemandem gar nicht passt, kann er tauschen. „Einer muss ja fahren“, sagt Maik Holmann. Es trifft mal den, mal den und nächstes Jahr muss er ja nicht fahren, ist sein Trost. Wie viele Leute unterwegs sind, ist unterschiedlich. Gegen 18 Uhr ist nichts los, denn da ist Abendbrotzeit. Danach hingegen schon, denn viele wollen dann wieder nach Hause. Seinen Arbeitsplatz dekoriert der Bahnfahrer nicht, denn er muss sich trotz Weihnachten auf den Verkehr konzentrieren. Am 26. Dezember hat er frei, da kommt dann immer alle Weihnachtsfreude auf einmal, unter anderem das Essen bei Mutti.

Weihnachten in der Kirche: der wichtigste Arbeitstag eines Pfarrers

Christof Heinze ist seit zwölf Jahren Pfarrer an der Lutherkirche in Radebeul. Es hat einige Jahre gedauert, bis er sich daran gewöhnt hat, zu Weihnachten zu arbeiten. Dennoch sagt er: „Ich will nicht darüber jammern. Viele Leute müssen Weihnachten arbeiten, da bin ich nicht der Einzige“. Er beschreibt die Arbeit an diesen Tagen als sehr intensiv: „Wer froh ist, ist zu Weihnachten besonders froh und wer traurig ist, ist besonders traurig. Es ist nicht gemütlich, aber schön. Die Arbeit zu Weihnachten macht unglaublich viel Spaß“. Weihnachten in dem Sinne ist für Christof Heinze erst am 26. Dezember. Da gibt es jedes Jahr Rouladen zum Mittagessen, die seine Mutter zubereitet. Das ist auch dieses Jahr sein Höhepunkt.

