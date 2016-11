Radebeuler Tafel sucht Lebensmittellager Die Spenden kommen reichlich, der Platz am Luthersaal der Friedenskirche am Anger reicht nicht mehr aus.

Christian Schmidt freut sich über die vielen Spenden an die Radebeuler Tafel. Allerdings hat die Einrichtung jetzt ein Platzproblem. © Arvid Müller

Christian Schmidt ist eigentlich richtig glücklich. Vor wenigen Wochen hat er mit seinen Mitstreitern die Radebeuler Tafel als Verein gegründet und sich damit von der Dresdner Tafel getrennt. Auch sein Aufruf an die hiesigen Supermärkte und Lebensmittelhändler, den Radebeulern direkt zu helfen, kam richtig gut an. Außerdem wird die Tafel von den Radebeuler Autohäusern Gommlich und Hammer mit Kleintransportern unterstützt.

Christian Schmidt: „Die Spendenmenge von den drei Rewe-Märkten, dem Kaufland, vom Konsum und dem Netto an der Kötitzer Straße ist inzwischen so groß, dass wir einen Teil der Lebensmittel für kurze Zeit einlagern müssen.“ Bislang habe die Tafel eine Lagermöglichkeit bei Freital. Das sei aber wegen der Fahrtkosten zu weit. „Wir bräuchten ein Lager, das etwas größer als eine Garage ist. Es sollte trocken sein und Stromanschluss haben“, so Schmidt. Die Nebenkosten würde freilich die Tafel übernehmen. Auch eine möglicherweise notwendige kleinere Renovierung, wie etwa Malerarbeiten.

In der kleinen Garage oder Halle sollen Kühltruhen aufgestellt und wechselnd Lebensmittel eingelagert werden. Das betreffe vor allem Obst, Gemüse und Wurst. Die Lagermöglichkeit sollte in Radebeul oder der nahen Umgebung sein. Über Hilfe und einen Kontakt zu einem Angebot würden sich die Tafel-Organisatoren freuen.

Derzeit werden von der Radebeuler Tafel mehr als 50 Bürger versorgt. Mittwochs ist die Lebensmittelausgabe neben der Friedenskirche. Schmidt: „Die Zahl der Bedürftigen wird nicht kleiner. Wir überlegen gerade, einen zweiten Tafel-Ausgabetag einzurichten.“

Kontakt zur Radebeuler Tafel über: schmidt.theater@googlemail.com

