Radebeuler suchen noch einen Stürmer Aus Niesky kommt der erfahrene Armand Deugoue Leugoue. Das Eröffnungsspiel der neuen Serie steigt am 11. August in Riesa.

Zwei Jahre spielte Alexander Ludwig für Riesa, ehe er nun nach Erfurt wechselte. Im Testspiel gegen Bautzen zog sich der 33-Jährige aber eine Verletzung zu. © Ronny Belitz

Am Montagabend ruft Matthias Müller ab 18 Uhr zur ersten Trainingseinheit in Radebeul. Das erste Testspiel bestreitet der Aufsteiger in die Fußball-Landesliga am 16. Juli beim Landesklässler SV 05 Hartmannsdorf, bereits drei Tage später wartet Oberligist Bischofswerdaer FV auf die Karl-May-Städter.

Im Kader hat sich einiges verändert. Neben Gregor Hoppadietz (Wesenitztal) stehen auch Martin Scholze und Ahmad Azad als Abgänge fest. Noch ohne Vertrag ist Philip Heineccius, „der eine Arbeitsstelle sucht“, ergänzt RBC-Coach „Lotte“ Müller. Zudem ist der bereits als Neuzugang verkündete Johann Wölk (Dresdner SC) wohl schon wieder weg. Dem 20 Jahre alten Freitaler liegt ein Angebot von Oberliga-Aufsteiger Einheit Kamenz vor. Müller dazu: „Er hat um die Freigabe gebeten, die wir ihm sicher erteilen werden. Mehr möchte ich zu diesem Verhalten nicht sagen.“

Riesaer testen bei der SG Striesen

Als Neuzugang steht neben dem aus Bischofswerda gekommenen Benno Töppel nun auch Armand Deugoue Leugoue fest. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler, in Babone (Kamerun) geboren, spielte zuletzt für Liga-Kontrahent Einheit Niesky. Zuvor stand er u. a. beim SC Borea Dresden und von 2014 bis 2016 beim Bischofswerdaer FV unter Vertrag. Während aus dem eigenen Nachwuchs Edgar Partzsch aufrückt, sucht Matthias Müller noch „einen erstklassigen Stürmer“. Zudem laufen noch Gespräche mit zwei weiteren Spielern, „die Entscheidungen fallen sicher in dieser Woche“. Dann sollte auch feststehen, ob Nikica Maglica als Co-Trainer tätig wird. „Bisher kann ich diese Personalie wirklich noch nicht bestätigen“, sagt „Lotte“ Müller.

Für die BSG Stahl Riesa steht die erste Vorbereitungspartie am 15. Juli an. Der Gastgeber wird Landesklasse-Aufsteiger SG Dresden Striesen sein. Sechs Neuzugänge haben die Riesaer bereits unter Dach und Fach, noch sind einige Plätze im Kader vakant. Auch der Weggang von Alexander Ludwig, der für ein Jahr bei Drittligist Rot-Weiß Erfurt unterschrieben hat, hinterlässt eine Lücke. Pech hatte der 33-Jährige im Vorbereitungsspiel der Blumenstädter gegen Budissa Bautzen (2:1). Ludwig zog sich eine Prellung am Sprunggelenk zu und muss nun wohl länger pausieren.

Interessante Personalien gibt es von anderen Sachsenligisten. So wird Philipp Reimann (Laubegast) zukünftig für den VfL Pirna-Copitz spielen, der von seinem Vater Nico Däbritz trainiert wird. Neuer Trainer des FC 1910 Lößnitz ist Ex-Profi Rene Klingbeil. Der 36-Jährige (50 Bundesliga-Einsätze) hatte seine aktive Laufbahn nach dem Drittliga-Aufstieg mit Jena beendet. Klingbeil holte bisher sieben neue Spieler.

zur Startseite