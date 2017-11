Radebeuler Sternwarte präsentiert die Nacht der Faszination Am Sonnabend erwarten die Besucher der Sternwarte gleich mehrere spannende Programme.

Ein Blick in die Sterne: Am 18. November erwarten die Besucher von 18 bis 23.30 Uhr viele Programme im Planetarium. © André Wirsig

Die Sternwarte Radebeul lädt am 18. November zu einem ganz besonderen Abend ein. Von 18 bis 23.30 Uhr findet hier die Nacht der Faszination statt. Die Veranstaltung bietet den Teilnehmern faszinierende Bilder und interessante Fakten rund um unser Universum.

Die Darbietung beginnt um 18 Uhr mit einer Vorstellung über die Mayas und ihre sechs verschiedenen Tempel: San Gervasio, Chichen Itzá, Uxmal, Edzná, Palenque und Bonampak.

Um 18.30 Uhr wird den Besuchern die Entwicklung des Teleskops erklärt. Die Geschichte erzählt, wie die ersten Teleskope gebaut und gebraucht wurden. Und nimmt die Zuschauer bis in die heutige Zeit mit, wo mit Teleskopen bahnbrechende Entdeckungen gemacht werden.

Die Landschaften im Rhythmus des Kosmos können sich die Gäste 19 und 21 Uhr anschauen. Den Zuschauern werden die faszinierenden 24-stündigen Zeitrafferaufnahmen vom Tanz der Polarlichter, dem Sternenmeer der Milchstraße und vielen weiteren Motiven gezeigt. Alles wurde von dem Zeitraffer-Fotografen Bernd Pöschel festgehalten.

Um 20 Uhr gibt es ein Konzert in der Sternwarte. „Around the world in 80 Minutes“. Hier erwartet die Besucher Elektronische Musik unterm Sternenzelt.

Fesselnde Elektronikmusik des 21. Jahrhunderts trifft auf Science Fiction des 19. Jahrhunderts. Das kleine Konzert findet in zwei Teilen statt. Der erste Teil beginnt um 20 Uhr, der zweite Teil um 22 Uhr.

Um 20.30 und 22.30 Uhr haben die Gäste die Möglichkeit, sich dreidimensionale Bilder unseres kosmischen Nachbarn, dem Mond, anzuschauen. Kurz vor Ende des Abends wird um 23 Uhr Ulf Peschel von den beeindruckendsten Momenten der totalen Sonnenfinsternis des 21. Augusts berichten. Er zeigt den Teilnehmern anschließend die grandiosen Landschaften des Yellowstone Nationalparks.

Zum Schluss der Nacht der Faszination besteht um 23.30 Uhr noch einmal die Möglichkeit, in die Welt der Mayas und ihrer sechs verschiedenen Tempel einzutauchen.

Die Tickets sind Vorort ohne Voranmeldung erhältlich.

Der Eintritt für Erwachsene liegt bei 9 Euro. Ermäßigte zahlen 6 Euro. Der Erwerb eines Familientickets ist für 19 Euro möglich.

