Radebeuler spenden Weihnachtsbaum Die neun Meter hohe Tanne wurde am Dienstag vor der Friedenskirche aufgestellt.

Aufstellen mit Kran: Der Weihnachtsbaum vor der Friedenskirche wird nächste Woche seine Beleuchtung bekommen. © André Wirsig

Schweren Herzens haben sich Tammo Sypkens und Christiane Wiedenhöfer von ihrer Tanne getrennt. Doch die Zweige hatten genauso wie die Wurzeln das Haus an der Heinrich-Zille-Straße 49 schon fast erreicht. Für den Vorgarten war der Baum leider zu groß, so die beiden Spender. Deshalb sollte er zumindest noch einem sehr erfreulichen Zweck zugeführt werden.

Die Tanne darf jetzt den Radebeuler Weihnachtsmarkt „Lichterglanz und Budenzauber“ auf dem Altkötzschenbrodaer Dorfanger zieren. Am Dienstagmorgen ist der etwa neun Meter hohe Nadelbaum auf dem Platz vor der Friedenskirche aufgestellt worden. Tammo Sypkens und Christiane Wiedenhöfer waren mit dabei.

Bereits am Montag stellten Handwerker der Firma Nehlsen im Auftrag des Kulturamtes den kleineren Tannenbaum in der Angermitte auf. Die Spender des großen Baums hatten vor dem Abschied extra alle an alle Nachbarn geschrieben und sie darüber informiert, dass er gefällt und dem Weihnachtsmarkt zur Verfügung gestellt wird.

