Radebeuler sind Spitzenreiter Durch späte Tore gewinnt der RBC gegen Neusalza mit 2:0. Neuzugänge sind erfolgreich.

Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse Ost hat der Radebeuler BC die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft von Trainer Matthias Müller setzte sich im heimischen Weinbergstadion gegen den FSV Neusalza-Spremberg mit 2:0 (0:0) durch und steht nun mit neun Punkten an der Spitze des 13er Feldes. Der RBC profitierte zugleich von der Heimniederlage des SV Oberland Spree gegen den FV Dresden 06 Laubegast (2:3).

Man war gespannt in der Karl-May-Stadt, wie sich die Einheimischen nach den beiden Niederlagen im Pokal bei Blau-Weiß Leipzig (0:4) und in der Meisterschaft in Bad Muskau (0:2) präsentieren würden. Matthias Müller wechselte diesmal auf der Torhüterposition. Für den aus Bischofswerda zurückgekehrten Toni Bunzel rückte Christopher Schultchen, in der Vorsaison die unumstrittene Nummer eins, zwischen die Pfosten. Die Gäste waren mit viel Vorschusslorbeeren in die Saison gegangen. Kein Wunder, schließlich holte Langensalza-Spremberg in der Sommerpause die torgefährlichen Ralf Marrack und Petr Novotny vom Oberligisten (!) Bischofswerdaer FV. Das Duo hatte in der Vorsaison 47 Prozent aller Schiebocker Treffer markiert! In Radebeul war allerdings nur Novotny dabei. Und der Tscheche hatte seine auffälligste Szene in der 87. Minute, als er Gelb-Rot sah. Kurz zuvor waren die Radebeuler durch Philip Heineccius in Führung gegangen (83.), der nach dem Saisonauftakt vom RBC noch verpflichtet worden war. Kurz vor Schluss machte der eingewechselte Ahmad Azad das 2:0 (89.). Müller hatte ihn eine Viertelstunde vor Spielende eingewechelt.

Der RBC spielte mit: Schultchen – Kopas, Talke, Helm, R. Schöne (75. Azad), Hoppadietz, Kunze (90. Schütz), Graage, Benedict, Heineccius, Richter.

