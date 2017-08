Fußball Landesliga Radebeuler sind gewarnt Sonnabend gastiert der RBC als Tabellenzweiter in Pirna-Copitz. Im Pokal gelang ein 1:0-Sieg, die Gastgeber wollen eine Revanche.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

So schnell sieht man sich wieder. Am 6. August trafen der Radebeuler BC und der VfL Pirna-Copitz in der ersten Runde um den Fußball-Sachsenpokal im Weinbergstadion aufeinander (1:0), am Samstag steht nun das Punktspiel in der Landesliga an. Diesmal aber unter anderen Vorzeichen, denn der VfL ist im Willy-Tröger-Stadion der Gastgeber.

Beide Teams erwischten einen ordentlichen Start in die Meisterschaft. Der RBC setzte sich zu Hause gegen den VFC Plauen II souverän durch (4:1) und spielte 1:1 in Hohenstein-Ernstthal. Copitz, aktuell mit einer sehr jungen Mannschaft in der 6. Liga unterwegs, schaffte zum Punktspielstart daheim ein 2:2 gegen Hohenstein und gewann eine Woche später überraschend mit 2:0 in Niesky.

Für RBC-Trainer Matthias Müller wird es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstelle. „Das ist doch schon gar nicht mehr wahr“, winkt der 62-Jährige, angesprochen auf seine Copitzer Wirkungszeit, ab. Die stand vom 1. Juli bis 31. Dezember 2000 nicht gerade unter einem glücklichen Stern. „Es hat damals einfach nicht gepasst“, so Müller - und er meint damit nicht nur seine ehemalige Mannschaft.

Copitzer personeller Umschwung

Die Copitzer, die 2015 in die Sachsenliga zurückgekehrt waren, mussten in der Sommerpause einen großen personellen Aderlass hinnehmen. „Wir haben Führungsspieler und tolle Charaktere verloren“, sagt Nico Däbritz.

Der VfL-Chefcoach denkt an die Routiniers Christoph Hartmann, Falk van Kolck und Jan Benes. Hinzu kamen Richard Lätsch und Marcel Kleber, „die absolute Identifikationsfiguren waren“. Däbritz kann aber immer noch auf einige Haudegen bauen, denn die Ex-Profis Frank Paulus (38) und Ronny Kreher (37) verlängerten ihre Verträge um ein Jahr. Kreher, von den Kollegen zum Kapitän gewählt, fällt allerdings aufgrund eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel aus. „Ich bin froh, dass das MRT keine schlimmere Diagnose gebracht hat“, sagt der Routinier, der 2012/13 beim Radebeuler BC unter Vertrag stand. Kreher hatte sich im Auftaktspiel gegen Hohenstein-Ernstthal verletzt und war am Abend nach der Partie ins Krankenhaus eingeliefert worden.

„Der Oberschenkel war unglaublich angeschwollen und ich hatte akute Kreislaufprobleme“, erzählt der Ex-Oberligaspieler. „Die erste Diagnose lautete Muskelbündelriss. Zum Glück hat sich diese nun nicht bestätigt, aber schade ist es natürlich, dass ich gegen meinen Ex-Verein nicht auflaufen kann.“

Auf große Namen hatten die Copitzer bei ihren Neuzugängen verzichtetet. Immerhin kam Trainersohn Philipp Reimann vom FV Dresden 06 Laubegast. Der 24-jährige Mittelfeldspieler war im Jugendbereich bei Dynamo Dresden und dem SC Borea aktiv. Bereits Regionalliga-Erfahrung sammelte der 22 Jahre alte Marco Fischer, der zuletzt für Oberligist Bischofswerdaer FV am Ball war.

Matthias Müller hat Respekt vor der jungen VfL-Truppe: „Die haben im Pokal gegen uns sehr ordentlich gespielt und kombiniert, aber zum Glück aus unserer Sicht ihre Chancen nicht genutzt. Ich rechne mit einem hochmotivierten Gegner, der Revanche für das Pokalaus nehmen will.“ Dennoch sollten die Karl-May-Städter einige Vorteile in die Waagschale werfen können. „Wir sind eingespielt mit unserer Stammformation und haben mit Benno Töppel und Armand Deugoue zwei richtig gute Leute dazu bekommen.

Zudem bringen Spieler wie Erik Talke oder Philip Heineccius sehr viel taktisches Verständnis mit. Wir werden wieder auf Sieg spielen, aber mit einem Punkt könnte ich auch gut leben“, so „Lotte“ Müller, der Kapitän Felix Graage (zuletzt im Urlaub) wieder im Aufgebot hat.

