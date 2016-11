Radebeuler setzen Siegesserie fort Mannschaft von Trainer Matthias Müller gewinnt hochverdient mit 1:0 in Crostwitz und bekommt Schützenhilfe aus Bischofswerda.

RBC-Torhüter Toni Bunzel kehrte aus Bischofswerda zurück. © K. Pravemann

Die Radebeuler Landesklasse-Fußballer haben am 10. Spieltag ihre Spitzenposition verteidigt. Der Tabellenführer setzte sich am Sonntag beim Aufsteiger SG Crostwitz 1981 verdient mit 1:0 (0:0) durch. Das Tor des Tages erzielte der Ex-Bautzener Philip Heineccius in der 52. Minute. Für die Karl-May-Städter war es im neunten Spiel der achte Sieg. Für Crostwitz ging dagegen die Serie von fünf ungeschlagenen Spielen infolge zu Ende.

„Der Sieg war hochverdient, ein 2:0 oder 3:0 war für uns allemal möglich“, resümierte der Radebeuler Trainer Matthias Müller, von 2008 bis 2013 Übungsleiter beim Bischofswerdaer FV. „Richard Schöne und Philip Heineccius hatten in der Schlussphase noch Riesenmöglichkeiten für ein höheres Resultat“, so der 61-Jährige. Schützenhilfe bekamen die Radebeuler von Müllers Ex-Verein, denn die Schiebocker Oberliga-Reserve feierte ausgerechnet gegen den bisherigen Tabellenzweiten FC Oberlausitz Neugersdorf II ihren ersten Saisonsieg (1:0). Höhenflüge plant man in Radebeul trotdzem nicht, „aber ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden“, sagt Matthias Müller, der seinem Ruf, mit eher schwierigen Charakteren gut umgehen zu können, wieder einmal gerecht wird. „Offensiv können wir sicher noch zulegen“, weiß der RBC-Coach. „Mit 21 erzielten Treffern bin ich nicht ganz zufrieden. Dabei erspielen wir uns genügend Chancen, aber die Verwertung ist nicht optimal. Bisher ist uns dieses Manko nicht auf die Füße gefallen, auch weil wir defensiv ordentlich arbeiten. Nur acht Gegentore sind ein starker Wert.“

Bis zur Winterpause stehen für die Radebeuler noch drei Punktspiele an. „Die wollen wir gewinnen“, gibt sich Müller kämpferisch. Der RBC erwartet noch den Dresdner SC, gastiert in Bischofswerda und empfängt den FV Dresden 06 Laubegast.

Der RBC spielte mit: Bunzel – Kopas (90.+2 Kohl), Schütz, Helm. Hoppadietz, Benedict, Kunze (46. Talke), R. Schöne (83. Müller), Heineccius, Graage, Richter.

