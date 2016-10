Radebeuler Senioren auf Youtube Die Singegruppe vom Lößnitzgrund wirbt im Internet um Verstärkung.

Die sangesfreudigen Senioren. © Screenshot

Auch Senioren nutzen moderne Kanäle – das beweist zurzeit die Singegruppe der Radebeuler Seniorenwohnanlage Lößnitzblick. Auf der Videoplattform Youtube wirbt der Chor um Verstärkung. Der Filmemacher Gunter Gall hat während einer Probe Aufnahmen gemacht, die nun im Internet zu sehen sind. „Immer wieder fallen aus gesundheitlichen Gründen Sänger aus“, erklärt Chorleiterin Monika Wehmann die Aktion. Zwar wisse sie, dass viele Ältere nicht auf Youtube unterwegs sind. „Ich hoffe aber, dass es Verwandte und Bekannte sehen und diese dann zu ihrem Angehörigen sagen: Geh doch zweimal im Monat da hin.“

Die Treffen finden an jedem ersten und dritten Montag des Monats in der Thalheimstraße 37 statt. „Singen ist ganz wichtig im Alter“, sagt die Chorleiterin. Durch die richtige Atmung werde der Körper trainiert und durchs Merken der Texte das Gehirn. Die Älteste in der Runde ist bereits 95. Zum Programm der aktuell 23 Sänger gehören neben Volksliedern auch moderne Stücke wie „Der Zug nach Kötzschenbroda“ oder Musical-Melodien. (SZ)

