Radebeuler nach riskanter Verfolgungsjagd gefasst Der 41-Jährige raste offenbar im Drogenrausch durch Dresden. Er überfuhr dabei rote Ampeln und beschädigte Autos. Er hatte Gründe zur Flucht.

Nach einer Verfolgungsjagd durch Dresden und Radebeul hat die Polizei einen 41-jährigen Radebeuler gestellt, dem mehrere Straftaten vorgeworfen werden. Wie die Beamten der Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilten, fuhr der Mann am Nachmittag des Silvestertages mit einem Smart am Emerich-Ambros-Ufer entlang, als er einer Streife auffiel. Diese überprüfte das Kennzeichen und stellte fest, dass das Nummernschild zu einem zwischenzeitlich stillgelegten Opel gehörte. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf, um den Smart zu stoppen.

Der Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete quer durch Cotta über die Lübecker Straße, die Cossebauder Straße und die Hamburger Straße in Richtung Autobahnauffahrt Altstadt. Dabei fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit, teilweise auf der Gegenfahrspur und ignorierte mehrere rote Ampeln, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Auf der Autobahn in Richtung Berlin rammte der Mann schließlich ein neben ihm fahrendes Polizeiauto, ehe er an der Anschlussstelle Dresden-Neustadt wieder von der Autobahn abbog.

Auf seiner weiteren Flucht fuhr er im Bereich Kötzschenbrodaer Straße, Fürstenhainer Straße und Zitzschewiger Straße wiederholt in der Gegenspur und auf dem Fußweg. Wie die Polizei weiter berichtete, versuchte er irgendwann zurück auf die Autobahn zu gelangen. Dabei nutzte er an der Washingtonstraße erneut die Gegenfahrbahn. An der Kreuzung zur Peschelstraße drängte er sich an der Ampel zwischen den dort wartenden Pkw hindurch und beschädigte dabei drei Fahrzeuge. Über einen Grünstreifen erreichte der Mann letztlich wieder die Autobahn. Aufgrund der Schäden an seinem Fahrzeug und dessen eingeschränkter Lenkbarkeit kollidierte der Wagen jedoch mit der Mittelleitplanke. Aufgeben wollte der Radebeuler allerdings nicht. Er versuchte, zu Fuß zu entkommen. Die filmreife Flucht endete jedoch noch auf der Autobahn, wo ihn Polizeibeamte stellten. Dabei leistete er Widerstand.

Bei der Kontrolle des 41-Jährigen stellte sich schließlich heraus, dass drei Haftbefehle gegen ihn vorlagen. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und fuhr offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln – zumindest fiel der Schnelltest auf Amphetamine positiv aus. Zwei Tütchen mit Crystal sowie Marihuana wurden sichergestellt. Der Smart war außerdem nicht zugelassen. Der Radebeuler wurde zwischenzeitlich ins Haftkrankenhaus nach Leipzig gebracht, da er sich bei den Unfällen leicht verletzt hatte. (SZ)

