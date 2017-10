Radebeuler holen Lutherbäume ab Mit dem Fahrrad starteten am Wochenende Bürger nach Wittenberg. Ende der Woche soll gepflanzt werden.

Mit dem Rad nach Wittenberg – Start neben der Friedenskirche. © Norbert Millauer

Am kommenden Sonntag soll gepflanzt werden. Und zwar sogenannte Thesen- oder Lutherbäume. Drei hat die Friedenskirchgemeinde bestellt – einen für den eigenen Kirchgarten, einen für die Lutherkirchgemeinde und einen für die Christen der katholischen Christus-König-Gemeinde in Radebeul.

Um die Bäume abzuholen, sind am Freitag 21 Christen im Alter von 14 bis 80 Jahre aus allen drei Radebeuler Gemeinden mit dem Fahrrad nach Wittenberg gestartet. Wie Friedenskirchepfarrerin Annegret Fischer informiert, sind bei Wittenberg 95 solcher Lutherbäume herangezogen worden. Jeder Baum für eine der 95 Thesen des großen Reformators.

Mit jeweils einer These sollen die drei Bäume auch in Radebeul in die Erde kommen. Es soll dazu eine Art Wege-Gottesdienst am 29. Oktober geben, sagt Pfarrerin Fischer.

Am Wochenende in Wittenberg haben die Radebeuler die Schloss- und die Stadtkirche sowie das Asisi-Panorama „Luther 2017“ besichtigt. (SZ/per)

