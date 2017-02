Radebeuler gewinnt Reise im Radio Der Mann hat zum richtigen Zeitpunkt zum Hörer gegriffen und darf in den Süden fliegen.

Jens Kretschmer kann bald acht Tage unter der italienischen Sonne entspannen. Der Radebeuler hat am Mittwoch eine Flugreise nach Ischia beim Sender MDR 1 Radio Sachsen gewonnen. Dafür musste er nur zum Hörer greifen, als ein bestimmtes Lied, der sogenannte Glückstitel, in voller Länge gespielt wurde. Der Radebeuler hatte Glück und wurde ins Studio zu den Moderatoren durchgestellt.

Gewinnen konnte er aber nur, weil am Morgen eine Frau aus Cunewalde die Reise ausgeschlagen hatte und sie erneut verlost wurde. Die Frau pokert stattdessen auf eine größere Reise ans andere Ende der Welt. Diese vergibt der Sender am Freitag an einen von mehreren Teilnehmern.

