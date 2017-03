Radebeuler gewinnen Filmpreis auf Reisemesse Martin Förster und sein Team erringen mit „So geht sächsisch.“ den Silber-Oscar der Tourismusbranche in Berlin.

So sieht der Filmpreis für „So geht sächsisch“ in Gold aus. Die junge Filmmannschaft des Radebeulers Martin Förster schaffte Silber. Der Preis gilt als „Oscar der Tourismusbranche“ © obs/Freistaat Sachsen/Sebastian Linda/So geht sächsisch

Die junge Filmmannschaft des Radebeulers Martin Förster hat jetzt in Berlin auf der weltweit größten Tourismusmesse ITB den Preis „Golden Citygate“ in Silber gewonnen. Der Preis gilt als „Oscar der Tourismusbranche“ und wurde in der Kategorie „Region national“ vergeben. Der Film ist eine atemberaubende, szenisch dichte und sehr poetische Entdeckungsreise durch das Wintersportland Sachsen und zeigt den Freistaat von einer bis dahin kaum gesehenen Seite.

Der Clip hat sich vor allem im Internet schnell verbreitet und wurde auf Facebook und YouTube über 1,5 Millionen mal angeklickt und geteilt, Hunderte von Nutzern haben begeisterte Kommentare gepostet.

„Mit dem Film laden wir aktive und winterbegeisterte Menschen zu uns nach Sachsen ein“, so Regierungssprecher Christian Hoose. „Der Preis ist eine tolle Bestätigung unserer gemeinsamen Arbeit für ‚So geht sächsisch.‘ Die Jury hat damit auch unser Konzept bestätigt, mit jungen talentierten sächsischen Filmemachern und Künstlern zusammenzuarbeiten und deren Kreativität zu fördern.“

Der Film wurde mit Menschen aus Sachsen und in bekannten sächsischen Wintersportorten wie Oberwiesenthal, Klingenthal und Holzhau, aber auch in Chemnitz und auf der Zwickauer Mulde gedreht und von der Radebeuler Produktionsfirma Centre Films in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Staatskanzlei und Ketchum Pleon realisiert.

Von Centre Films und Martin Förster stammt auch der Imagefilm über Radebeul und seine touristischen Ziele. (SZ/per/dpa)

www.radebeul.de

