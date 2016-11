Radebeuler Firma bildet Jugendliche mit Handicap aus Dafür wurde die Bauschlosserei von der Arbeitsagentur mit einem Zertifikat ausgezeichnet.

Die Integration behinderter Menschen in die Arbeitswelt ist ein wichtiger Bestandteil, um Fachkräfte zu sichern. So sieht es die Agentur für Arbeit im Landkreis Meißen mit Sitz in Riesa. Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche für Menschen mit Behinderung hat die Arbeitsagentur jetzt ein Inklusionszertifikat an die Radebeuler Firma Bauschlosserei und Metallbau Michael Winkler übergeben.

„Das kleine Familienunternehmen bildet zwei junge Menschen mit Handicap aus und integriert diese voll in die Arbeitsabläufe“, sagt Steffen Leonhardi, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Riesa. Für die Jugendlichen eröffneten sich auch nach der Ausbildung berufliche Perspektiven. Ein Azubi, der im nächsten Jahr auslernt, soll übernommen werden. Das sei ein gutes Beispiel für gelungene und nachhaltige Inklusion, so Leonhardi.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Riesa waren Ende Oktober 576 schwerbehinderte Arbeitslose gemeldet. Das sind 6,7 Prozent aller Arbeitslosen. Oft verfügten sie über ein fundiertes Fachwissen und kompensierten gesundheitliche Einschränkungen durch hohe Motivation und Einsatzbereitschaft, heißt es von der Arbeitsagentur. Mehr als 70 Prozent der schwerbehinderten Arbeitslosen haben eine abgeschlossene Ausbildung. 23 Personen sogar eine akademische Ausbildung.

