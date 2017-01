Fechten Radebeuler Fechter auf Dreiländertour Oelsnitz, Stettin, Teplice und Greppin hießen die Turnierorte. Mit vier Bronzemedaillen kehrten die Kämpfer zurück.

Was für ein Jahresauftakt der Radebeuler Fechter. Gleich vier Wettkämpfe in drei Ländern standen auf dem Programm des ersten Wochenendes in diesem Jahr. Und die Leistungen lassen hoffen.

Im polnischen Stettin machte der Youngster Cup Station. Im Herrenflorett zeigten Ruben Lindner und Julien Wolf, dass sie auch gegen die besten polnischen Fechter mithalten können. Im Feld der 35 Starter im Jahrgang 2005/2006 kämpften sich beide mit starken Gefechten ins Viertelfinale. Hier kam es leider schon zum internen Vereinsduell, das Ruben Lindner auch für sich entscheiden konnte. Damit verwies er Julien Wolf auf den 5. Rang. Im Halbfinale musste Lindner gegen den Polen Patryk Gawenda ran. Das Gefecht wäre mit einem fairen Kampfrichter sicher spannend geworden, so endete es mit 6:10 gegen den jungen Fechter vom Fechtclub Radebeul. Bronze für Ruben Lindner, der damit auch das gelbe Trikot des Gesamtführenden in der Youngstercupserie verteidigte.

Im Damenflorett gingen Cora Schaller, Lina Wemme und Hannah Sibilla in der B-Jugend an den Start. Über die Vorrunden qualifizierten sich alle drei Damen für den 32er Direktausscheid. Für Hannah Sibilla und Lina Wemme kam hier leider das Aus.

Cora Schaller überstand den 32er souverän, aber dann wurde es fechterisch richtig hochkarätig und spannend. Mit zwei furiosen und taktisch cleveren Gefechten besiegte die junge Sportschülerin die Danzigerinnen Natalia Szemplinska und Ewa Zacharewicz. Damit stand sie Halbfinale des Turniers, und wieder kam die Gegnerin aus Danzig. Diesmal stellte sich Malwina Kolodziejczyk aber als zu harte Nuss heraus. Mit 1:9 verlor Cora ihr Gefecht, freute sich aber schnell über die gewonnene Bronzemedaille. „Wer hier im Finale der besten Acht steht, kann wirklich stolz auf sich sein. Ich bin stolz, dass sich unsere Jungs und Mädels hier so wacker geschlagen haben.“ so das Fazit von Trainer Robert Peche.

Bei den Offenen Landesmeisterschaften von Sachsen-Anhalt in Greppin mischten auch die Radebeuler Fechter munter mit. Ein besonderer Coup gelang Anouk Karstensen, die sich Bronze in der B-Jugend des Jahrgangs 2003 holte. Erst vor einem Jahr legte Anouk ihre Anfängerprüfung ab und konnte nun ihre Bemühungen im Training mit einer Medaille krönen. Ihre Freundin Arabelle Künanz belegte den 7. Platz. Im Damenflorett des Jahrgangs 2004 erreichte Eva Buche den 8. Platz.

Bei den Herren konnten sich Kristof Kempe und Anthony Hanawa im Jahrgang 2004 auf dem 5. und 6. Platz mit gutem Ergebnis zeigen. Im Schülerbereich belegte Paul Tippmer den 8. Platz, Carsten Grätz den 9. Platz und Joan Laue erreichte Rang 11. Nicht zu vergessen der 12. Platz von Anthony Hanawa im Herrendegen.

Mit dem Degen holte sich Leona Vogel beim Erzgebirgscup in Oelsnitz den 5. Platz. Nach der Vorrunde topgesetzt, besiegte sie zunächst die Leipzigerin Chantal Ehrt klar mit 15:5. Im Viertelfinale unterlag sie dann leider der späteren Zweiten Klara Jaskulla aus Leipzig. Damit konnte sich Leona auf den 6. Platz der sächsischen A-Jugendrangliste schieben und sich alle Chancen auf eine Meisterschaftsqualifikation wahren.

Beim Hugo Graf Neujahrsturnier im tschechischen Teplice für Erwachsene holte sich Miriam Bordanero die Bronzemedaille im Damendegen in der Kategorie 30-40 Jahre. Jens-Uwe Vogel und Silvana Thümmler verpassten auf dem 4. Platz jeweils knapp das Podest. (rp)

