Radebeuler Clematis am schönsten Die Baumschule Sachs hatte sich auf der IGA in Berlin präsentiert – mit großem Erfolg.

Diese Goldmedaille gab es sechs Mal für Radebeuler Züchtungen. © IGA/Uhlemann

Ein richtiger Medaillenregen prasselte auf die Baumschule Sachs bei der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin nieder. Das Radebeuler Familienunternehmen hat sich auf Schling- und Kletterpflanzen spezialisiert und gewann für seine Züchtungen die meisten Medaillen in allen Kategorien bei der Blumenhallenschau der IGA.

Die Radebeuler hatten ein Meer aus blühenden Clematis präsentiert. Sechsmal gab es Gold. Am meisten freute sich das Team aus Radebeul über die Große Goldmedaille der IGA. Sie ist die begehrteste Auszeichnung der Gartenausstellung und wurde nur an drei Aussteller vergeben. Die Baumschule Sachs wurde „für ein umfangreiches Clematis- und Kletterpflanzensortiment in hervorragender Qualität“ ausgezeichnet, so die Begründung der Jury. Das Unternehmen hatte unter anderem die eigene Clematis-Züchtung „Elbflorenz“ mit violetten Blüten präsentiert, die bis zu 2,50 Meter groß wird.

Das Motto der temporären Schau in der 1 100 Quadratmeter großen Halle lautete – parallel zum Reformationsjahr – „Das Paradies ist überall. Die IGA Berlin endet am 15. Oktober. (SZ/nis)

