Radebeuler CDU gesteht Fehler ein Der Stadtverband hat über die Verluste der Partei bei der Bundestagswahl diskutiert.

„Nehmen wir die Themen auf, die die Menschen bewegen und konzentrieren wir uns auf das, wo wir auch tatsächlich etwas verändern können“ – Radebeuls CDU-Vorsitzender Werner Glowka. © SZ-Archiv/Arvid Müller

„Es gab leider genug Gründe, der regierenden CDU an der Wahlurne einen Denkzettel zu verpassen.“ Zu diesem Fazit kommt der Stadtverband der CDU. Bei einer Versammlung haben die Mitglieder darüber diskutiert, warum die CDU in Sachsen und auch im Kreis Meißen weniger Stimmen als die AfD bekommen hat. Manche Gründe würden direkt vor der Haustür liegen. „Seit 1990 versuchen wir, einen sicheren Fußweg nach Boxdorf zu bekommen, leider scheitern alle Bemühungen. Im Winter zu laufen, ist für Fußgänger unzumutbar“, berichtete der frühere Wahnsdorfer CDU-Ortschaftsrat Kristian Steubler.

Der Stadtverband kommt zu dem Schluss: „Viele Menschen sind verärgert, weil Entwicklungen, die ihnen persönlich wichtig sind, Politik und öffentliche Meinung über Jahre hinweg zu ignorieren scheinen.“ So gebe es in der Bevölkerung die Sorge, dass Deutsche zur Minderheit im eigenen Land würden. Ebenso die Furcht, dass der Staat durch unkontrollierte Zuwanderung seine Handlungsfähigkeit verliere. Die Radebeuler CDU kritisierte außerdem einen massiven Stellenabbau bei der Polizei und den hausgemachten Lehrermangel in Sachsen, nachdem junge Lehrer jahrelang keine Anstellung erhalten hätten. „Was jahrelang in der CDU richtig galt, wird plötzlich vom Tisch gewischt“, konstatiert der Stadtverband und nennt Stichworte, wie Energiewende, Abschaffung der Wehrpflicht und die Ehe für alle.

Nicht nur CDU-Mitglieder seien davon irritiert. Nun wolle man Vertrauen zurück gewinnen. „Nehmen wir die Themen auf, die die Menschen bewegen und konzentrieren wir uns auf das, wo wir auch tatsächlich etwas verändern können“, sagte Radebeuls CDU-Vorsitzender Werner Glowka. Dazu gehöre, dass der Fußweg von Wahnsdorf nach Boxdorf kommen müsse. Außerdem regen die Christdemokraten eine Neuausrichtung der Familienpolitik an. Drei Kinder pro Familie sollte das Leitbild für die Politik im Freistaat und den Kommunen werden. Als dritten Punkt fordert die Radebeuler CDU, dass Flüchtlinge, die kriminell geworden sind, nicht in kommunalen Unterkünften untergebracht werden. (SZ/nis)

