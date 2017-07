Radebeuler Brustchirurg unter den Besten Dr. Mario Marx gehört nach einer Umfrage des Focus zu den Top-Medizinern Deutschlands in seinem Fach.

Im Dienste ihrer Patienten: Dr. Mario Marx, Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Brustchirurgie, und Michael Schmidt, Verwaltungsdirektor vom Elblandklinikum Radebeul. © Sabine Seiler

Der Mann fällt auf durch sein Aussehen – halblange Haare, extravagante Schuhe – vor allem aber durch sein Können. Die Focus-Ärzteliste kürt jährlich Deutschlands beste Mediziner. Dr. Mario Marx, Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Brustchirurgie am Elblandklinikum Radebeul war bereits in den letzten drei Jahren in der Spitzengruppe vertreten.

Zum vierten Mal in Folge wurde er in die bundesweite Liste der Top-Mediziner für Brustchirurgie aufgenommen und steht in diesem Jahr mit den sechs Besten an erster Stelle des Rankings für Brustoperationen, informieren die Elblandkliniken. Ihm sei dabei vor allen von seinen ärztlichen Fachkollegen eine exzellente Expertise bescheinigt worden. „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung. Mein Dank gilt meinem Team, ohne das eine medizinische Versorgung auf diesem hohen Niveau nicht möglich wäre“, sagt Marx zum Ergebnis der Befragung.

Das Magazin Focus führt jedes Jahr bundesweit Befragungen durch. Gemeinsam mit einem unabhängigen Recherche-Institut befragen Redakteure niedergelassene Ärzte, Psychologen und Fachgesellschaften. Sie wollten wissen, zu welchem Facharzt die Kollegen ihre Patienten schicken würden oder wen sie als besonders gut in seinem Fachgebiet sehen. Befragt wurden auch Patientinnen und Selbsthilfegruppen, welchen Arzt sie Angehörigen und Freunden empfehlen würden. Nur Mediziner, die besonders häufig genannt wurden, schafften es auf diese Liste. Veröffentlicht wird das Ranking des Focus seit 1993 und gilt als wichtiger Wegweiser für Patienten bei der Auswahl ihres Arztes.

„Das hervorragende Abschneiden von Herrn Dr. Marx in der renommierten Focus-Ärzteliste und der Erhalt des Focus Siegels „TOP Mediziner 2017 auf dem Gebiet der plastisch-konstruktiven Brustoperationen, ist ein weiterer Beleg für die hohen Qualitätsansprüche und Leistungen des Radebeuler Teams“, sagt Frank Ohi, Vorstand der Elblandkliniken.

Seit 2012 leitet Marx die Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Brustchirurgie am Klinikum Radebeul und das Brustzentrum Radebeul als Teil des universitären Brustzentrums. „Dank der Unterstützung des Freistaates Sachsen aus dem Programm „Brücken für die Zukunft“ könne in Radebeul eine moderne ganzheitliche senologische Brustklinik etabliert werden“, so Michael Schmidt, Verwaltungsdirektor. Die Bauarbeiten für die Klinik laufen bereits auf Hochtouren.

In der Radebeuler Klinik werden alle Brusterkrankungen und insbesondere Brustkrebspatientinnen behandelt. Das Team um Dr. Marx ist spezialisiert auf die primäre Brustkrebs-Chirurgie unter Ultraschallsicht sowie das gesamte rekonstruktive Spektrum der Wiederherstellung sowie auf Brustrekonstruktionen mit Eigengewebe und die Behandlung von angeborenen und erworbenen Brustfehlbildungen. „Die Diagnose ist für unsere Patientinnen oft eine Katastrophe – die Beratung und Behandlung sollte es nicht sein“, so Marx.

Seit über 15 Jahren kämpft Mario Marx um eine hohe Qualität in der interdisziplinären Brustkrebsbehandlung. Mindestens genauso lange ist er auch als Lehrkraft am Brustzentrum der Universitätsfrauenklinik Tübingen tätig und engagiert sich für die Weiterbildung des ärztlichen Nachwuchses. (SZ/per)

