Radebeuler Blitzer schwächeln In Coswig dagegen wird mehr Geld als geplant eingenommen. Auch neue Stellen richtet die Verkehrsbehörde ein.

Die Säulen an der Waldstraße im Osten Radebeuls sind gefürchtet, weil sie oft übersehen werden. Vor allem aus Richtung Dresden. Allerdings ging die Fotoquote inzwischen deutlich zurück. © Norbert Millauer

Auf dem Stadtkonto unter der Rubrik Verkehrsverstöße ist zum Jahresende 2016 noch Luft. Die Haushaltsplaner waren im Vergleich zum Vorjahr schon vorsichtig und haben nicht die satte Million Euro Einnahmen als Grundlage genommen, die 2015 zu Buche standen. Aber geplant wird nun mal eine Summe für Verkehrsverstöße in jedem Stadthaushalt – 930 000 Euro ist die Zahl für 2016, die das Blitzen an den festen Säulen und mobil an verschiedenen Kontrollstellen einbringen soll.

Hat es aber nicht. Die Autofahrer sind offenbar zunehmend aufmerksamer und vorsichtiger geworden, sagt Ingolf Zill, Leiter der Verkehrsbehörde in Radebeul. Gab es vor zwei Jahren am Waldstraßenblitzer, dem Lieblingsexemplar aus Stadtsicht, vor zwei Jahren noch reichlich 1 000 Fotos in der Woche, so sind es jetzt nur reichlich halb so viele. Nur etwa ein Drittel gegenüber vorher sind es an den beiden Säulen an der Meißner Straße vor Wackerbarth – 120 bis 170 in der Woche. Und gar auf ein Zehntel hat sich die Fotozahl an der Wilhelm-Eichler-Straße reduziert, sagt Zill beim Blick in die Jahresstatistik.

Das Resultat: Weihnachten waren nur knapp 900 000 Euro in der Kasse. Und zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Autofahrer zumindest vom mobilen Blitzer verschont geblieben.

Mit den Skodas der Marke Roomster, ein weinroter und einer in Delfingrau, ist die Radebeuler Verkehrsbehörde allein in Radebeul an rund 50 Messstellen zur Verkehrsüberwachung unterwegs. Geblitzt wird aus dem Auto aber auch in Coswig. Beide Städte haben einen Vertrag miteinander geschlossen, nachdem Radebeul dies für die Nachbarn mit übernimmt.

Und siehe da – in Coswig werden mehr Zuschnellfahrer erwischt. Hatte die Stadt eine Planzahl von 120 000 Euro im Haushalt für 2016 stehen, so sind schon vor Weihnachten schon 150 000 Euro gebucht.

Ingolf Zill: „Es muss wirklich mehr Autofahrer erwischt haben, denn zu 90 Prozent sind es nur wenige km/h, die zu schnell gefahren wird. Die also im Bußgeldbereich zwischen 15 und 35 Euro liegen.“ Etwa fünf Prozent der erwischten Fahrer müssten bis 55 Euro zahlen. Nur sehr wenige seien über 20 km/h zu schnell und würden obendrein Punkte in Flensburg bekommen. Wann es das letzte Mal ein Fahrverbot mit Führerscheinabgabe gab, könne sich der Leiter der Verkehrsbehörde gar nicht erinnern.

In Zahlen heißt das 2016, dass in Radebeul an stationären Blitzersäulen sowie mobil mit dem Auto 46 500 Fahrer ein Foto samt Rechnung bekamen. In Coswig sind aus dem Fahrzeug rund 7 100 Autos fotografiert worden.

Die einträglichsten und aus Autofahrersicht gefährlichsten Stellen sind in Radebeul nach wie vor der Waldstraßenblitzer sowie mobil die Blitzerstelle an der Kötzschenbrodaer Straße in Serkowitz. Mit der gerade fertig sanierten Kötzschenbrodaer Straße seien außerdem zwei weitere Blitzerstandorte dazu gekommen, sagt Zill. Einer befindet sich in Richtung Dresden an der Einfahrt zur Panzerstraße. Der andere landwärts in den Parkbuchten vor dem Friedhof am Gottesacker. Hier werde 2017 auch der Skoda Roomster geparkt, heißt es aus dem Amt.

Ein Teil der knapp 50 Stellen zum mobilen Messen in Radebeul habe allerdings vor allem auch erzieherischen Charakter für die Autofahrer. So etwa in der Nähe von Schulen und Kindergärten, oder auch an Stellen in Wohngebieten, wo die Bürger dies gefordert hätten, sagt Zill.

In Coswig zeige sich, dass Autofahrer vor allem an der Dresdner Straße, am alten Friedhof in Brockwitz, im Spitzgrund und neuerdings am Ortsausgang Richtung Meißen zu schnell seien. Dort passiere das vor allem, weil vorher hier 80 km/h gefahren werden durfte und dies jetzt auf 70 km/h reduziert wurde.

Wen es dann erwischt hat, der müsse damit rechnen, dass nach etwa zehn bis 14 Tagen ein Brief mit Foto und Zahlungsaufforderung im Briefkasten steckt.

