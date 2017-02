Radebeuler bieten Viertligist die Stirn Im Testspiel unterliegt der RBC dem FC Oberlausitz 2:3.

© Symbolfoto/C. Hübschmann

Weil der hartnäckige Winter auf den Rasenplätzen weiterhin keinen Fußball zulässt, hatten der Radebeuler BC und der FC Oberlausitz Neugersdorf kurzfristig ein Testspiel auf dem Kunstrasenplatz in Dresden-Weißig geeinigt. Und der Spitzenreiter der Landesklasse Ost bot dem Tabellenneunten der Regionalliga Nordost über 90 Minuten die Stirn, unterlag nach einer Pausenführung nur knapp mit 2:3 (1:0).

„Wir bekamen den Anruf von FCO-Manager Manfred Weidner und haben sofort zugesagt, denn es ist auch eine Wertschätzung unserer Arbeit. Die Platzbedingungen waren hervorragend“, meinte RBC-Trainer Matthias Müller vor dem Anpfiff am Dienstagabend. Sein Erwartungen bezüglich der Leistungsfähigkeit seiner Schützlinge wurden „weit übertroffen“, so der 62-Jährige. „Wir stecken mitten in der Vorbereitung, da nimmt man auf die Testspiele terminlich keine Rücksicht. So absolvierten wir am Montag noch eine sehr intensive Trainingseinheit, da konnte ich eigentlich nicht erwarten, dass meine Mannschaft so stark auftrumpfen würde. Zumal uns mit Hoppadietz, Benedict und Schütz drei Stammkräfte nicht zur Verfügung standen.“

In der 29. Minute ging der RBC ausgerechnet durch Philip Heineccius in Führung. Der 28 Jahre alte Offensivspieler hatte das FCO-Trikot von 2011 bis 2015 getragen, war mit den Neugersdorfern bis in die 4. Liga durchgestartet. „Wir haben taktisch klug gespielt, verzeichneten weitere Chancen und haben vor unserem Tor so gut wie nichts zugelassen“, freute sich „Lotte“ Müller. Tatsächlich hätten Richard Schöne, Florian Müller oder Willi Richter den Siebentligisten durchaus mit 2:0 in Führung bringen können.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild. Die Neugersdorfer, angestachelt durch die unüberhörbare Kabinenansprache ihres Trainer Vragel da Silva, erhöhten das Tempo. „Da hatten wir zunächst einige Probleme, die Grundordnung zu halten. Hinzu kamen taktische Fehler und so gerieten wir in Rückstand“, resümierte Matthias Müller. Denny Krahl (50.), Gino Sanftenberg (60.) und Josef Marek (79.) machten den Pausenrückstand mehr als wett. Doch die Radebeuler kamen zurück und in der 82. Minute nach Eckball durch Zdenek Kopas zum 2:3.

Am kommenden Sonnabend steht für den RBC das nächste Vorbereitungsspiel an. Ab 14 Uhr wird der Großenhainer FV 1990, Spitzenreiter der Landesklasse Mitte, im Weinbergstadion zu Gast sein. Der Partie soll laut Müller nichts im Wege stehen. „Der Kunstrasenplatz ist gut bespielbar, wir haben dort auch trainiert. Ich bin sehr gespannt, wie sich die beiden Tabellenführer der Ost- und Mitte-Staffel präsentieren. Ein interessantes Duell.“

Für die Radebeuler steht das erste Punktspiel am 25. Februar an, die Großenhainer starten bereits eine Woche früher in die Punktspiele. Auch der GFV testete am Dienstagabend und kam zu Hause zu einem 1:0-Sieg gegen Kreisoberliga-Spitzenreiter TuS Weinböhla. Das Tor des Tages markierte Neuzugang Torsten Marx in der 43. Minute.

