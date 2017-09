Radebeuler BC verliert deutlich Bei Rapid Chemnitz unterlag die Mannschaft von Trainer Matthias Müller mit 2:5 (1:3).

Der Radebeuler BC, Aufsteiger in die Fußball-Landesliga, kassierte am Sonntag die zweite Niederlage in Folge. Bei Rapid Chemnitz unterlag die Mannschaft von Trainer Matthias Müller mit 2:5 (1:3). Die RBC-Führung durch Benno Töppel (links) nach zwei Minuten schockte die Gastgeber nicht. Noch vor der Pause drehten Belmin Mesan (2) und Jiri Jedinak mit ihren Treffern die Partie. Nach dem Wechsel meldete sich auch der Liga-Torschützenbeste Florian Mielke zu Wort und erhöhte mit seinem sechsten Saisontor auf 4:1 für die Chemnitzer (51.). Den Radebeulern drohte ein Debakel, zumal Nick Röthling das 5:1 markierte. In der Schlussphase sorgte dann aber Gäste-Kapitän Felix Graage in der 83. Minute noch für etwas Resultatskosmetik aus Sicht der schwer enttäuschten Karl-May-Städter. (Schwarz) Foto: Lutz Kollmann

Der RBC spielte mit: Schultchen – Deugoue, Schramm, Kopas (58. Müller), R. Schöne, Heineccius (58. Groß), Adamczyk, Töppel, Kunze (80. Partzsch), Graage, Talke.

