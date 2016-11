Radebeul will Integrationshelfer einstellen Ein neuer Assistent soll allen Einwohnern ohne deutsche Staatsbürgerschaft helfen.

Radebeul. Die Stadt braucht künftig keine eigenen Flüchtlingskoordinatoren mehr. Im Juni 2015 hatte die Stadt zwei solcher Stellen geschaffen, um ankommenden Flüchtlingen Orientierung zu bieten. 2017 laufen die Stellen aus. Dafür soll es voraussichtlich ab März einen Ansprechpartner für alle Ausländer geben, die ihren Hauptwohnsitz in der Lößnitzstadt haben.

Im letzten Jahr sei man gut damit gefahren, zwei halbe Stellen für Flüchtlingskoordinatoren auf Stadtkosten zu schaffen, sagte Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) im letzten Stadtrat. 2015 kamen besonders viele Geflüchtete, der Landkreis war mit ihrer Betreuung überfordert. Inzwischen sei die Zahl der Flüchtlinge deutlich zurückgegangen, so der OB. Der Landkreis Meißen beschäftigt nun selbst fünf Integrationshelfer. Zudem sei der Kreis mittlerweile mit dem neu gegründeten Ausländeramt in der Lage, die Aufgaben der Flüchtlingsbetreuung und -begleitung zeitnah zu erledigen, heißt es von der Stadt.

Anstelle der zwei Flüchtlingskoordinatoren will die Stadt deshalb zukünftig einen Integrationsassistenten beschäftigen, der nicht nur Geflüchtete unterstützt, sondern alle Radebeuler ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Derzeit leben rund 780 Ausländer in Radebeul – gemessen an der Gesamtbevölkerung sind das rund 2,3 Prozent. Nur wenige davon sind Flüchtlinge.

Die Stadträte begrüßten die Entscheidung, die Zugezogenen zu unterstützen. Es herrschte Einigkeit darüber, Neuankommende künftig mit einem Beratungsangebot zur Seite stehen zu wollen.

Konkret sollen die neuen Radebeuler beim Einwohnermeldeamt zunächst eine Mappe mit Informationsmaterial bekommen. Der Integrationsassistent wird informiert, wenn ein Ausländer seinen Wohnsitz in der Stadt anmeldet. Wenn derjenige möchte, kann er die Hilfe des Integrationshelfers in Anspruch nehmen. „Wenn jemand selbst aktiv wird, bekommt er Unterstützung“, sagte OB Wendsche. Und ergänzt: Prinzipiell könnten auch Zugezogene aus Bayern und Baden-Württemberg die Beratung in Anspruch nehmen, um sich mit der sächsischen Lebensweise vertraut zu machen. Die halbe Stelle wird von der Stadt bezahlt. Zusätzlich hat die Verwaltung Fördermittel des Bundes beantragt. Wenn diese bewilligt werden, wolle man aus der Assistenz eine ganze Stelle machen.

Noch sind die beiden bisherigen Flüchtlingskoordinatoren bei der Stadt beschäftigt. Allerdings ist Noemi Driemel im Mutterschutz. Nagy Hussein wird voraussichtlich bald im Landratsamt arbeiten.

