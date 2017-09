Radebeul will Spitzenplatz verteidigen Oberligaabsteiger Markranstädt ist am Sonnabend ab 15 Uhr im Weinbergstadion zu Gast. Beide Trainer kennen & schätzen sich.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Vor der Saison hätte man sicher nicht unbedingt erwartet, dass das Spitzenspiel des 4. Spieltages in der Fußball-Landesliga im Radebeuler Weinbergstadion steigt. Doch nun treffen am Samstag der Tabellenführer und Oberliga-Absteiger SSV Markranstädt (4.) aufeinander.

RBC-Trainer Matthias Müller kann diesmal noch auf seinen Spielmacher Benno Töppel zurückgreifen, bevor dieser mit seiner Frau Anni auf verspätete Hochzeitsreise nach Florida geht und damit zwei Punktspiele seiner Mannschaft verpassen wird. Auch die beruflich bedingte Pause von Torhüter Christoph Schultchen, der fünf Monate in Singapur arbeiten wird, bereitet Müller etwas Kopfzerbrechen. „Wir haben mit Toni Bunzel einen gleichwertigen Keeper, aber was passiert, wenn der ausfällt?“ fragt sich der Coach.

Die Heimpartie gegen Markranstädt will Müller „natürlich gewinnen“. 2013 war der SSV in die Oberliga zurückgekehrt, nach vier Jahren aber wieder abgestiegen. Neuer Trainer ist Uwe Ferl. Der 58-Jährige heuerte zum dritten Mal nach 1993 und 2002 beim SSV an. Der Klassenerhalt habe oberste Priorität, sagt der Übungsleiter. „Ist mehr möglich, sind wir auch nicht böse.“ Der Auftakt mit den Spielen in Plauen (2:1) und gegen den FC Lößnitz (3:2) und Hohenstein-Ernstthal (1:2) stempelt den SSV allerdings nicht unbedingt zu einem Abstiegskandidaten. Für Matthias Müller und Uwe Ferl wird es ein Wiedersehen. Ferl war für Chemie Böhlen, Chemie und Lok Leipzig sowie Stahl Brandenburg in der DDR-Oberliga am Ball und traf dort einige Male auf Müller, der bis 1981 als Nationalspieler bei Dynamo Dresden unter Vertrag stand. (js)

