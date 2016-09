Fußball Landesklasse Radebeul will Spitze verteidigen Der RBC erwartet Aufsteiger SG Weixdorf und die Meißner den Mitte-Tabellenführer Hainsberg. Coswig empfängt Großenhain zum nächsten Kreisderby.

Mildo Marques (re.), hier beim gemeinsamen Abschied von Stahl Riesa mit Thanh Nam Do Le und Toni Schurig, kommt am Sonnabend mit seinem neuen Verein, dem Hainsberger SV, zum Landesklasse-Spiel nach Meißen. © Ronny Belitz

Die Radebeuler Landesklasse-Kicker sind in der Ost-Staffel auf den Geschmack gekommen. Nach vier Spieltag führen sie die Tabelle mit neun Punkten an. Am Sonnabend soll der vierte Saisonsieg eingefahren werden. Zu Gast im Weinbergstadion ist der starke Aufsteiger SG Weixdorf, der zuletzt den Titelanwärter Rot-Weiß Bad Muskau bezwang (3:2). „Es war aber ein sehr glücklicher Sieg. Bad Muskau war spielerisch schon besser und hatte mehrere gute Torchancen“, gab SGW-Coach Holger Steinhardt später zu. Sein Radebeuler Kollege Matthias Müller ist dennoch gewarnt, denn seine Elf hatte in Bad Muskau die bisher einzige Niederlage (0:2) hinnehmen müssen.

In der Staffel Mitte steht ohne Zweifel am Sonnabend das Duell zwischen Meister BSV Sebnitz und „Vize“ Germania Mittweida im Mittelpunkt. Aber auch das Duell zwischen Grün-Weiß Coswig (12.) und dem Tabellensechsten Großenhainer FV erscheint brisant, zumal die Gastgeber noch auf den ersten Dreier warten, während die Gäste ungeschlagen sind. Ebenfalls am Sonnabend erwartet der FV Gröditz 1911 die Possendorfer, während Schlusslicht Meißner SV zu Hause vor einer schier unlösbaren Aufgabe zu stehen scheint.

Die Domstädter kassierten bisher vier Niederlagen und dabei schon 20 Gegentore. Und zu Gast ist der Tabellenführer Hainsberger SV. Der Aufsteiger, mit vielen namhaften Akteuren besetzt (Lohse, Weise, Balatka, Weinhold), schoss bereits 17 Treffer. Allein sieben „Buden“ steuerte Marian Weinhold bei, der die Liga-Torschützenliste anführt. Im Aufstiegsjahr hatte der Goalgetter sage und schreibe 42 Treffer in der Kreisoberliga erzielt. Knut Michael, neuer Trainer des HSV, holte zudem mit Marcel Reck und Kevin Schur zwei erfahrene Spieler vom Landesligisten VfL Pirna-Copitz geholt. Auch Ex-Dynamo Mildo Marques spielte in der Vorsaison mit Stahl Riesa in der Sachsenliga.

Am Sonntag stehen sich im Aufsteigerduell die SG Kreinitz und der SV 05 Hartmannsdorf gegenüber. Wie die Meißner kassierten beide Teams vier Niederlagen und verweisen auf einen Tordifferenz von minus 13. Für die Gastgeber um Torjäger Rene Kögler soll nun am 5. Spieltag die Pleitenserie aber enden.

