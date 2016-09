Fußball-Landesklasse Ost Radebeul verteidigt Platz an der Sonne Philip Heineccius und Gregor Hoppadietz treffen im Heimspiel zum 2:0 gegen die SG Weixdorf.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Der RBC hat am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse seine Spitzenposition verteidigt. Im heimischen Weinbergstadion feierte die Mannschaft von Trainer Matthias Müller gegen Aufsteiger SG Weixdorf einen 2:0 (0:0)-Erfolg. Philip Heineccius (55.) und Gregor Hoppadietz (73.) erzielten die Treffer. Die Karl-May-Städter, die u. a. auf Martin Scholze und Richard Schöne verzichten mussten, stehen mit zwölf von 15 möglichen Punkten im 13er Feld ganz oben. Der bisherige Tabellenzweite SV Oberland Spree verlor beim LSV Neustadt/Spree mit 2:3.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen gastierten die Weixdorfer in Radebeul. Nach dem 3:4-Pokalaus in der Verlängerung gab es im Punktspiel am Sonnabend eine 0:2 (0:0)-Niederlage. Der dreifache Schütze im Sachsenpokal Felix Röthig stand genauso wie Richard Böhm, Tobias Kramosch und Tormann Tino Kalies dieses Mal nicht zur Verfügung. Im Tor machte Sven Probst, Neuzugang aus Trachenberge, eine gute Figur. An den beiden Gegentreffern traf dem 26-Jährigen keine Schuld. „Dem 0:1 geht ein individueller Fehler in der Defensive voraus. Schade, denn bis dahin haben wir nur wenig Angriffsaktionen der Radebeuler zugelassen“, ärgerte sich SGW-Coach Holger Steinhardt. Das 2:0 war dann ein sehenswerter Freistoß.

Die Weixdorfer konnten so gut wie keine Torchancen vorweisen. „Ein torloses Remis war unser Ziel angesichts der fehlenden Spieler“, sagte der Übungsleiter. Der 54-Jährige lobte den Kontrahenten: „Der RBC ist auf allen Positionen gut besetzt. Ein Erik Talke macht neunzig Minuten lang keinen Fehlpass. Willi Richter sorgt vorn immer wieder für Druck“.

Am kommenden Samstag sind die Radebeuler in Dresden beim FV Blau-Weiß Zschachwitz zu Gast. (js)

zur Startseite