Radebeul verpasst das Achtelfinale Der RBC verliert bei Blau-Weiß Leipzig mit 1:4 (1:1) und hat mit Philipp Heineccius überraschend einen weiteren Neuzugang dabei.

Die Anweisungen vom Radebeuler Trainer Matthias Müller halfen in Leipzig nicht viel. Trotz guter Startphase und der Führung, flog der RBC in Leipzig aus dem Pokal. © Torsten Zettl

Am heutigen Montag wird in der Leipziger Sportschule „Egidius Braun“ das Achtelfinale um den Fußball-Sachsenpokal ausgelost. Der Radebeuler BC ist nicht dabei. Die Mannschaft von Trainer Matthias Müller verlor beim VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 trotz Führung mit 1:4 (1:1). Willi Richter, inzwischen der RBC-Torschütze vom Dienst, brachte die Gäste nach zehn Minuten in Führung. Die Messestädter kamen noch vor dem Wechsel zum Ausgleich durch ihren besten Spieler Kevin Prochaska (17.). Nach dem Wechsel überwand der 23-Jährige den Radebeuler Keeper Toni Bunzel noch zweimal (66., 76.). Tor Nummer vier der Gastgeber ging auf das Konto von Hendrik Noseck (70.). „Wir haben die Partie innerhalb weniger Minuten verloren“, ärgerte sich RBC-Trainer Matthias Müller. „Wir wollten den Schwung der ersten vier Pflichtspielsiege unbedingt mitnehmen, um mit breiter Brust am Sonnabend nach Bad Muskau zu fahren. Jetzt gilt es die richtigen Schlüsse zu ziehen, um in der Meisterschaft den Platz in der Spitzengruppe zu behaupten.“

Mit auf dem Spielprotokoll stand bei den Radebeulern am Sonnabend auch Philipp Heineccius, der kurz vor der Schließung des Transferfensters beim RBC unterschrieben hatte. Zuvor muste der 28-Jährige seinen bis 2017 laufenden Kontrakt bei Regionalligist ( !) Budissa Bautzen auflösen. Für den SC Borea, den FC Oberlausitz Neugersdorf und Bautzen absolvierte Heineccius 109 Viertliga- und Oberligaspiele.

Nach den ersten fünf Pflichtspielen haben sich alle Neuzugänge bereits gut integriert. Erik Talke, für die Sechserposition oder die Innenverteidigung geholt, „ist angekommen und wird weiter in seine Aufgabe hineinwachsen“, sagt Matthias Müller. Angreifer Willi Richter hat sich in die Stammelf gespielt, schießt regelmäßig seine Tore, „kann sich aber im Umkehrspiel und im Zweikampfverhalten noch steigern“, so der Trainer. Felix Helm, auf der linken Außenbahn oder in der Innenverteidigung zu Hause, agiert fleißig und zuverlässig.

Steigerungsraten sieht Müller „im Stellungsspiel und Zweikampfverhalten“. Mit Toni Bunzel, der mit Oberliga-Erfahrung aus Bischofswerda zurückkehrte, wurde der Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition angekurbelt. „Genau das wollten wir“, meint Müller. „Toni ist ein Leistungsträger, gehört zum Mannschaftsrat und trägt immer zur guten Stimmung bei.“ Bei Mittelfeldspieler Zdenek Kopas sieht der Trainer „noch Steigerungspotenzial, aber die Intergation innerhlab der Mannschaft läuft gut, Zdenek ist bei seinen Mitspielern anerkannt“.

Bei Offensivmann Ahmad Azad sieht Müller „viel Potenzial, aber er muss lernen, für die Mannschaft zu spielen“. Und der Trainer fordert: „Ahmad muss seine Fitness und sein defensives Umkehrspiel unbedingt verbessern.“ Neu im Kader stehen auch die drei Youngster Marcus Schöne, Alexander Pfeifer und Dennis Bohn. „Alle haben die Perspektive in der ersten Männermannschaft zu spielen, wobei Alexander Pfeifer schon einige Male von Beginn an gespielt und seine Sache dabei ordentlich gemacht hat“, lobt Matthias Müller.

Der RBC spielte in Leipzig mit: Bunzel – Kopas, Talke, Helm, Hoppadietz, Benedict (83. Kunze), Azad, Scholze, Heineccius (73. Schütz), Graage, Richter (79. M. Schöne).

