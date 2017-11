Fußball-Landespokal Radebeul steht im Viertelfinale Zwar verspielt der RBC in Bannewitz eine 2:0-Führung. Doch in der Verlängerung markiert Marcus Schöne das Siegtor.

Der Ball liegt im Bannewitzer Tor, der Schütze ballt die Faust: Als Richard Schöne 17 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit das 2:0 für den Radebeuler BC erzielte, schien das Spiel entschieden. Doch Bannewitz zwang den Favoriten noch in die Verlängerung. © Lutz Kollmann

Dieses Achtelfinale im Fußball-Landespokal dürfte in die Geschichtsbücher eingehen, denn beide Drittligisten verabschiedeten sich frühzeitig aus dem Wettbewerb. Pokalverteidiger Chemnitzer FC unterlag in Auerbach mit 1:2, der FSV Zwickau bei Chemie Leipzig 2:4. Für eine Überraschung sorgte auch Landesklässler FSV Oderwitz, der den Landesliga-Dritten FC Lößnitz mit 5:4 nach Elfmeterschießen eliminierte.

Und der Radebeuler BC? Der Landesliga-Aufsteiger setzte sich nach dramatischen 120 Minuten in Bannewitz mit 3:2 (2:2, 0:0) nach Verlängerung durch. Erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit hatte das gastgebende Landesklasse-Team das 2:2 erzielt.

RBC-Coach Matthias Müller musste auf drei gesperrte Leistungsträger verzichten. Erik Talke (Rot) sowie Benno Töppel und Philip Heineccius (jeweils 2. Gelbe) mussten ersetzt werden. Für Müller eine unsinnige Regelung: „Für uns war es das vierte Spiel und mir fehlten zwei wichtige Spieler, da sie zuvor zweimal Gelb gesehen hatten. Anderen Mannschaften, wie die Dritt- oder Regionalligisten, steigen aber viel später in den Wettbewerb ein. Vor dem Achtelfinale müssen die Gelben Karten gelöscht werden, damit alle Teams bei null anfangen. Sonst ist das eine Wettbewerbsverzerrung.“

Vor der Pause konnten die 210 Zuschauer keinen Klassenunterschied ausmachen. „Die ersten 20 Minuten waren von uns richtig stark, da haben wir dominiert“, resümierte der Bannewitzer Übungsleiter Jens Hieckmann. Klare Chancen blieben aber auf beiden Seiten aus. Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Ein Freisteiß von Franz Kunze, aus großer Entfernung geschlagen, senkte sich über Richter hinweg ins Netz (0:1/47.). „Der Freistoß war gut geschossen, da mache ich unserem Torhüter keinen Vorwurf. An einem Supertag erwischt er das Leder vielleicht noch mit den Fingerspitzen“, mutmaßte Hieckmann. „Danach fehlte uns einige Minuten das nötige Selbstvertrauen.“ Patrick Richter konnte zunächst das 0:2 noch verhindern, war dann aber gegen den Kopfball von Richard Schöne machtlos (73.).

Wer nun dachte, die Achtelfinalpartie sei zu Gunsten der Karl-May-Städter gelaufen, sah sich getäuscht. Bannewitz übernahm das Zepter, schaffte durch Martin Neubert den Anschluss (75.), ehe Paul Szuppa mit einem spektakulären Fallrückzieher den Ausgleich markierte (86.). „Die Radebeuler waren fix und fertig, konnten sich aber in die Verlängerung retten, weil wir nach dem Ausgleich erst einmal zufrieden waren“, ärgerte sich Hieckmann. Paul Szuppa hatte trotzdem das 3:2 auf dem Spann, aber zum Glück aus Gäste-Sicht kullerte das Leder um Zentimeter am Pfosten vorbei.

„Wir haben den sicheren Sieg aus der Hand gegeben, das darf uns in dieser Form nicht passieren“, schimpfte Müller vor der anstehenden Verlängerung. Eine halbe Stunde später strahlte der 63 Jahre alte Ex-Nationalspieler mit seinen Schützlingen allerdings um die Wette. Ein Kopfballtor in der 114. Minute durch Marcus Schöne entschied die mitreißende Partie. „Es freut mich, dass diesmal einer unserer Nachwuchsspieler das in ihn gesetzte Vertrauen mit so einem wichtigen Tor zurückzahlen konnte.“

Müller, als Spieler mit Dynamo Dresden einmal Pokalsieger, freut sich auf das Viertelfinale im November. „Ich liebe diese Herausforderungen.“

Der RBC spielte mit: Bunzel - Groß (11. Schöne), Deugoue Leuguoe, Schramm, R. Schöne, Müller, Adamczyk, Benedict, Lauterbach (80. Kopas), Kunze (109. Thiele), Graage

