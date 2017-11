Fußball Radebeul steht im Pokal-Halbfinale Im Viertelfinale gelingt ein 4:0 beim FSV Oderwitz. Nun warten drei Regionalligisten.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Der Radebeuler BC hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte das Halbfinale um den sächsischen Fußball-Landespokal geschafft. Am Mittwoch setzten sich der Landesliga-Aufsteiger beim Landesklässler FSV Oderwitz 02 souverän mit 4:0 (2:0) durch. Zuvor hatten bereits die drei Regionalligisten BSG Chemie Leipzig, VfB Auerbach und FC Oberlausitz Neugersdorf den Einzug in die Runde der letzten Vier geschafft. Pokalverteidiger Chemnitzer FC war im Achtelfinale ausgeschieden.

„Natürlich bin ich stolz, was meine Spieler in diesem Wettbewerb geleistet haben.“ RBC-Trainer Matthias Müller vergaß aber nicht, seine Jungs auch an die Landesliga zu erinnern. „Das ist unser Tagesgeschäft. Wir müssen auch dort endlich wieder unser Leistungsvermögen abrufen. Was in der Truppe steckt, hat sie in Oderwitz bewiesen.“ Zuvor hatte die Müller-Elf Oberligist VFC Plauen, Liga-Kontrahent VfL Pirna-Copitz sowie die Landesklasse-Teams vom SV Wesenitztal und dem SV Bannewitz eliminiert.

Nach der 0:2-Punktspielniederlage in Grimma baute „Lotte“ Müller seine Startelf um. Franz Kunze musste auf die Bank, während Florian Müller und Nico Talke (Rotsperre) nicht zur Verfügung standen. Neu ins Team rückten Willi Richter, Robert Lauterbach und Michal Adamczyk. Und offensichtlich hatte Müller die richtige Ansprache gefunden. „So schwach, wie wir zuletzt gespielt haben, sind wir in Oderwitz nur Außenseiter“, hatte der RBC-Coach vor dem Anpfiff erklärt – und seine Schützlinge damit offensichtlich am richtigen Nerv getroffen.

Vor 509 Zuschauern auf dem Sportplatz in Niederoderwitz begannen die Radebeuler sehr konzentriert und gingen schon nach 23 Minuten durch Richard Schöne in Führung. Danach kontrollierten die Gäste die Partie, agierten konzentriert und nutzten endlich wieder einmal ihre Chancen. Philip Heineccius (31.), Felix Helm (53.) und Zdenek Kopas (89.) erzielten die weiteren Treffer in der äußerst fairen Partie, in der Schiedsrichter Stephan Markowitz (Zwickau) ohne Gelbe Karte auskam.

Die Auslosung der Halbfinal-Begegnungen findet am 5. Dezember im Rahmen des Futsal-Länderspiels zwischen Deutschland und Tschechien in der Ballsportarena in Dresden statt. Um 18.30 Uhr erfolgt der Anpfiff, in der Halbzeitpause werden die Paarungen gelost. RBC-Trainer Matthias Müller: „Wir haben keinen Wunschgegner, freuen uns einfach, dass wir den Sprung in dieses illustre Feld geschafft haben.“

Sicher ist, dass die Radebeuler als unterklassige Mannschaft auf jeden Fall Heimvorteil haben werden. Geplant sind die Halbfinalspiele für den 24./25. März des kommenden Jahres.

Der RBC spielte mit: Bunzel - Graage, Helm, Deugoue (70. Kopas), Heineccius, Töppel (81. M. Schöne), Schramm (54. Kunze), R. Schöne, Adamczyk, Lauterbach, Richter.

