Fußball-Landesklasse Radebeul startet ins Titelrennen Der RBC geht mit acht Punkten Vorsprung in die Rückrunde und erwartet Neustadt. Großenhainer müssen in Bannewitz bestehen.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Eine Woche nach der Fußball-Landesklasse Mitte startet auch die Ost-Staffel in die Rückrunde. Und die Radebeuler werden die Gejagten sein. Mit acht Punkten Vorsprung auf die Verfolger aus Neugersdorf und Laubegast erwartet der RBC am Samstag im heimischen Weinbergstadion den LSV Neustadt/Spree (9.). Der Anpfiff ertönt um 14.30 Uhr. Trainer Matthias Müller plagen allerdings Besetzungssorgen: „Ahmad Azad, Martin Scholze und Will Richter sind verletzt, Erik Talke gesperrt. Wir müssen also improvisieren.“ Allerdings ist der 62-Jährige guter Hoffnung, zumal Torjäger Richter für den Notfall wohl auf der Bank sitzen wird: „Wir haben beim letzten Testspiel die neue Personal-Variante geprobt und beim 4:1 gegen Brieske Senftenberg überzeugt.“ Neu im Kader steht Michal Adamczyk. Der Abwehrspieler war bereits in der Landesliga für den Heidenauer SV aktiv. Ob der Pole sein Debüt feiern darf, ist noch ungewiss. „Wir hoffen, dass die Spielgenehmigung noch rechtzeitig eintrifft?, sagt Matthias Müller.

Ungeschlagen sind nach 15 Partien immer noch die Großenhainer. Der Tabellenführer der Landesklasse Mitte rangiert neun Zähler vor den punktgleichen Teams aus Sebnitz und Mittweida. Am Sonntag gastieren die Schützlinge von Trainer Andreas Jachmann beim SV Bannewitz (9.). Dort ist Jens Hieckmann auf den Trainerstuhl zurückgekehrt, nachdem der 53-Jährige den Verein im April 2014 verlassen hatte. Mit dem für viele überraschenden 2:1-Erfolg beim Derby in Possendorf gelang Hieckmann ein perfektes Comeback. „Wir brauchen gegen den Spitzenreiter ein paar Antworten auf dessen starke Offensive und das überdurchschnittliche Laufspiel“, sagt der Bannewitzer Coach. „Auf jeden Fall müssen wir den Kopf oben behalten.“

Ebenfalls am Sonntag duellieren sich die SG Kreinitz (13.) und der FV Gröditz 1911 (6.), der vor einer Woche überraschend gegen Grün-Weiß Coswig (11.) mit 0:3 unterlag. Die Coswiger bauen diesmal auf das Heimrecht und erwarten die SG Motor Wilsdruff. Die Gäste hatten zuletzt den amtierenden Meister aus Sebnitz am Rand einer Niederlage, mussten sich aber nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen. Gespielt wird am Samstag ab 14 Uhr.

Zur gleichen Zeit ist der Meißner SV (15.) der Gastgeber für Titelanwärter Germania Mittweida, der das Hinspiel mit 5:0 gewann und in den letzten beiden Jahren jeweils die Vize-Meisterschaft feierte und derzeit auf Rang drei platziert ist. Beim 1:3 in Großenhain vor einer Woche bewiesen die Domstädter aber, dass sie sich noch längst nicht aufgegeben haben. (js)

zur Startseite