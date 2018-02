Fußball-Testspiele Radebeul schießt aus allen Lagen Der RBC siegt in Possendorf mit 10:1 und erwartet nun den SC Borea Dresden. Großenhain reist nach Eilenburg, Riesa gastiert in Bischofswerda.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Radebeul. Mit der Offensivleistung seiner Mannschaft war der Radebeuler Trainer Matthias Müller in der Hinrunde der Fußball-Landesliga nicht immer einverstanden. Mit nur zwölf Treffern in 14 Punktspielen weisen die RBC-Kicker den schlechtesten Wert in der 6. Liga auf. „Daran müssen wir in der Vorbereitung arbeiten. Wir erspielen uns Chancen, aber wir müssen sie unbedingt konsequenter verwerten“, fordert der 63-Jährige. Zumindest in den letzten beiden Testspielen zeichnete sich ab, dass „Lotte“ Müller den Hebel an der richtigen Stelle ansetzt. Dem 5:2-Heimsieg über Motor Wilsdruff folgte am Dienstagabend ein 10:1 (4:1) bei Empor Possendorf. Beide Vereine spielen eine Liga unterhalb der Radebeuler.

„Meine Mannschaft hat in Possendorf ein tolles Offensivspiel geboten, wenngleich es uns die Gastgeber auch relativ einfach gemacht haben“, schätzte Müller ein. Für die spielstarken Karl-May-Städter trugen sich Willi Richter (3), Richard Schöne (2), Benno Töppel (2), Philip Heineccius, Robert Lauterbach und Zdenek Kopas in die Torschützenliste ein. Den Ehrentreffer für Possendorf markierte René Schmidt mit einem verwandelten Foulelfmeter. Am Sonntag probt der RBC erneut gegen einen Landesklässler. Ab 11 Uhr ist der SC Borea Dresden im Radebeuler Weinbergstadion zu Gast.

Die Großenhainer und Riesaer haben sich für das Wochenende jeweils ein Spitzenteam der NOFV-Oberliga Süd als Kontrahenten ausgewählt. Der GFV tritt am Samstag ab 13 Uhr beim FC Eilenburg an. Gespielt wird im Ilburgstadion. Die Eilenburger, die am Mittwochabend beim Landesklässler FSV Krostitz testeten (14:0), waren 2017 in die 5. Liga aufgestiegen und spielen als aktueller Tabellenvierter eine hervorragende Oberliga-Saison.

Die BSG Stahl Riesa bekommt es nach dem Test gegen Zweitligist Dynamo Dresden (1:7) am Sonntag ab 14 Uhr mit dem Bischofswerdaer FV zu tun. Die Partie wird auf dem städtischen Kunstrasenplatz ausgetragen. Die Schiebocker leisteten sich im Januar sogar ein Trainingslager in Belek (Türkei). Der Oberliga-Spitzenreiter „ordnet dem Aufstieg in die Regionalliga alles unter“, sagt BFV-Präsident Jürgen Neumann.

Verpflichtet wurde noch Daniel Hänsch vom Viertligisten Budissa Bautzen. Fast die Hälfte der Schiebocker Spieler wurde in Dresden bei Dynamo oder dem SC Borea ausgebildet. Die letzten Punktspielduelle zwischen dem BFV und Stahl gab es 2014/15. Die Riesaer gewannen das Heimspiel mit 1:0 und spielten auswärts 0:0, die Bischofswerdaer stiegen am Ende trotzdem auf.

