Radebeul reist zur Leipziger Tormaschine Noch zwei Teams aus dem Landkreis sind dabei. Die Kontrahenten sind momentan im Spitzenfeld der Landesklasse.

Schon wieder erwartet das Gros von Landesliga- und Landesklassevertretern aus dem Landkreis ein punktspielfreies Wochenende. Denn es ist Pokalzeit – die dritte Hauptrunde steht auf dem Spielplan.

Aus dem Elbland sind nur noch zwei Teams dabei. Grün-Weiß Coswig hat sich nach einem 2:0 im Derby bei TuS Weinböhla sowie dem Elfmeterkrimi gegen Neusalza-Spremberg vor heimischer Kulisse vor zwei Wochen durchgesetzt. Der Radebeuler BC wiederum machte es ebenfalls zweimal spannend und überaus torreich. Dem schwer erkämpften 5:4 in Runde eins gegen den FV Gröditz ließen die Müller-Schützlinge ein 4:3 nach Verlängerung gegen die SG Weixdorf folgen.

Auf den RBC wartet nun am Sonnabend eine überaus knifflige Aufgabe. Gegner ist dann der VfK Blau-Weiß Leipzig 1892, ein hierzulande weitgehend unbekannter Kontrahent. Aber Vorsicht! Wer sich in der Stadtliga Leipzig im vergangenen Jahr mit 27 Punkten Vorsprung durchgesetzt hat, darf keinesfalls unterschätzt werden. Von 30 Punktspielen gewannen die Leipziger 27, spielten dreimal remis und blieben demnach ungeschlagen. Beeindruckend auch das Torverhältnis: 114:19. Besonders aufpassen sollten die Radebeuler auf Torjäger Marcus Gensel. Er schaffte 2015/16 allein 31 Treffer und damit mehr als ein Viertel der gesamten VfK-Ausbeute.

Der Aufstieg in die Landesklasse Nord gehört zu den größten Erfolgen der Rand-Leipziger in der Vereinsgeschichte. Und auch dort spielen sie bislang munter mit. Zwei Spiele, zwei Siege, 9:1 Tore stehen bislang zu Buche – das bedeutet den zweiten Platz in der Tabelle. Neben Marcus Gensel zeichneten sich bislang drei weitere VfK-Akteure als Doppeltorschützen aus. Im Pokal hatten es die Leipziger etwas schwerer. In der 1. Runde wurde der SC Syrau auswärts mit 2:1 niedergerungen. Der nächste Kontrahent, SV Merkur 06 Oelsnitz, brachte die Messestädter sogar an den Rand einer Niederlage. Bis zur 90. Minute führten die Oelsnitzer 2:1, mussten dann aber noch den Ausgleich hinnehmen. In der Verlängerung drehte der VfK auf heimischem Rasen im „Stadion der Freundschaft“ im Stadtteil Kleinzschocher auf und schafften noch drei Tore zum 5:2-Erfolg – übrigens ohne Torjäger Gensel.

Da aber auch der Radebeuler BC in der Landesklasse Ost einen lupenreinen Start mit zwei Siegen hingelegt hat, ist letztlich mit einer kampfbetonten und spannenden Partie in Leipzig zu rechnen.

Vor dem RBC rangiert in der Tabelle momentan nur eine Mannschaft: Der SV Oberland Spree. Genau das ist der Kontrahent von Grün-Weiß Coswig am Sonnabend. Die Schützlinge des Trainergespanns Frank Selber/Christian Ebert haben mit einem Punkt aus zwei Spielen zunächst einmal keinen berauschenden Punktspielstart hingelegt, könnten mit einem Weiterkommen im Pokal natürlich Selbstvertrauen tanken.

Mit Oberwasser reisen dagegen die Oberländer an. Über den Sommer haben sie sich unter anderem mit Akteuren der U23 von Budissa Bautzen verstärkt. Und in den ersten beiden Pokalrunden zeigten sie sich torhungrig. Bei Sokol Ralbitz/Horka gelang immerhin ein klarer 5:1-Auswärtserfolg. Vor zwei Wochen erzwangen die Oberländer das Weiterkommen in der Verlängerung beim 5:4-Sieg gegen den Dresdner SC. Zufall war das allerdings nicht. Denn gleich eine Woche später wurde der gleiche Gegner im Punktspiel mit einer 1:3-Pleite nach Hause geschickt.

Bangemachen gilt nicht – weder für den RBC noch Grün-Weiß Coswig. Das Achtelfinale ist von der Papierform her in jedem Falle drin. Und sollte dies gelingen, erhalten die beiden Mannschaften ihren Gegner bereits am Montag. Dann werden die Paarungen in der Sportschule „Egidius Braun“ in Leipzig ausgelost.

