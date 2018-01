Radebeul ist kein Kundenmagnet Das zeigt eine Erhebung. Was die Daten aussagen – und was nicht.

Symbolbild: Ein Einkaufsbummel in Radebeul ist für Kunden nicht attraktiv genug. © Arvid Müller

Radebeul. Die Stadt Radebeul kann nicht gerade als Kundenmagnet in der Region bezeichnet werden. Das zeigt die sogenannte Zentralitätskennziffer. Sie gibt an, wie groß die Attraktivität einer Stadt oder Gemeinde als Einkaufsort ist. Radebeul schneidet dabei im kreisweiten Vergleich augenscheinlich nicht gut ab.

Die Berechnung der Kennzahl ist denkbar einfach, erklärt Lars Fiehler von der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Dresden: „Sie wird als Quotient aus Umsatz und einzelhandelsrelevanter Kaufkraft – multipliziert mit 100 – bestimmt.“ Liegt der Wert, der dabei herauskommt, bei über 100, dann bedeutet das, dass in der Stadt mehr Geld in den Einzelhandel fließt, als eigentlich an Kaufkraft vorhanden wäre.

Für Radebeul liegt der Wert nur bei 70. In Meißen dagegen bei 112 und in Großenhain bei 119. Spitzenreiter im Landkreis ist Riesa mit einem Wert von 124.

Ganz entscheidend ist laut Lars Fiehler das Angebot. Das wiederum rühre „aus der Frage, ob eine Kommune Grund-, Mittel- oder Oberzentrum ist.“ So haben Oberzentren die Aufgabe, Mittel- und Grundzentren mit bestimmten Waren zu versorgen. „Große Möbelhäuser wie Höffner und Ikea wird man etwa eher in Dresden als in Nünchritz finden.“ Der Zentralitätswert für Radebeul ist auch deshalb so niedrig, weil der Weg nach Dresden so kurz ist. Hinzu kommen laut Fiehler „Zusammenhänge, die aus Pendlerbewegungen resultieren“, das heißt, dass Pendler etwa einen Teil ihres Geldes am Arbeitsort ausgeben.

Es spreche einiges dafür, dass Auswärtige eher die großen Einkaufszentren ansteuern, die gut zu erreichen sind und in denen sich viele Geschäfte unter einem Dach befinden. „Man denke an den Elbepark in Dresden, direkt an der Autobahnabfahrt der A 4.“ Die berühmte Laufkundschaft bliebe folglich für kleinere Geschäfte in schlechterer Lage aus.

Gerade weil er so simpel zu berechnen ist, kann der Zentralitätswert aber nicht alles erklären. Interne Kaufströme lassen sich damit etwa nicht abbilden, erklärt der IHK-Sprecher. Eine ganz konkrete Aussage, wo etwa die Radebeuler ihr Geld ausgeben, könne man demzufolge nicht treffen. Zudem sagt die Zahl nichts darüber aus, wie stark eine Stadt in absoluten Zahlen profitiert. Dresdens Zentralitätskennziffer beispielsweise falle „auf den ersten Blick mit 107,9 recht gering aus“. Hinter diesen rund acht Prozent verberge sich aber ein Zufluss von 250 Millionen Euro. Einwohnerzahl und Kaufkraft sind in Dresden ungleich größer.

Auch der Onlinehandel spielt in dem Modell keine Rolle, sagt Fiehler. In den fließe ja ebenfalls ein Teil der Kaufkraft ab, was das Berechnungsschema „schon wieder in Schieflage bringt – zumindest etwas“. Öffentlich einsehbar sind die Zahlen übrigens nicht. Auch die IHK kauft sie nur bei Marktforschungsunternehmen ein.

zur Startseite