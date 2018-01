Radebeul hat 27 Millionen Euro Schulden Nach und nach wird die Summe kleiner. Doch frühestens 2030 wird die Stadt schuldenfrei sein.

© Symbolfoto: dpa

Radebeul. Seit den 90er-Jahren sitzt die Stadt Radebeul auf einem Schuldenberg. 2017 lag die Schuldensumme bei 27,1 Millionen Euro. Die Zahl stellte Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) im letzten Finanzausschuss vor. Herunter gerechnet auf jeden Einwohner sind das 797 Euro Schulden pro Radebeuler. Damit liegt die Stadt deutlich unter der vom Innenministerium vorgegebenen Schuldenobergrenze von 850 Euro pro Einwohner.

Im landkreisweiten Vergleich ist die Verschuldung in Radebeul aber noch relativ hoch. Coswig etwa hat eine Verschuldung von nur 347 Euro pro Einwohner. Auch in Großenhain (748 Euro) und Meißen (777 Euro) ist die Pro-Kopf-Verschuldung geringer. Ein Grund für den vergleichsweise hohen Wert in Radebeul ist, dass die Stadt in den 90er-Jahren besonders hohe Kredite aufgenommen hat. Sämtliche Investitionen wurden damals anteilig mit Krediten finanziert. Eigenkapital brachte die Stadt kaum auf. Sei es bei der Sanierung der Straßen oder beim Bau vom Lößnitzstadion und Krokofit zum Beispiel.

Ihren Höchststand erreichte die Verschuldung 2002 mit 55,3 Millionen Euro. Der Preis, den die Stadt bis heute dafür zahlt, ist hoch. Für die Kredite musste die Verwaltung bis heute allein 46,7 Millionen Euro Zinsen zahlen. Steuergeld, das dadurch nicht für andere Zwecke zur Verfügung stand. In den letzten Jahren seien die Kreditkosten signifikant gestiegen, erläuterte Wendsche. Aufgrund des Ertragsdrucks der Banken rechnet er perspektivisch mit einem weiteren Anstieg.

Rund 28,1 Millionen Euro wurden bisher für die Tilgung der Kredite aufgebracht. Die Stadt plant eine jährliche Tilgung von 2,2 Millionen Euro – vorausgesetzt, es kommt nicht beispielsweise eine Wirtschaftskrise, wie im Jahr 2008. Neue Kredite sollen nicht mehr aufgenommen werden. Frühestens 2030 wird Radebeul dann schuldenfrei sein.

Noch höhere Schulden als Radebeul haben im Landkreis nur Moritzburg, Riesa und Nossen mit jeweils deutlich mehr als 1 000 Euro Schulden pro Einwohner.

