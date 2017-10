Radebeul gastiert in Riesa Fußball-Landesliga: Der RBC wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg. Stahl hat zwei Punkte mehr auf dem Konto.

Erfolgreichster Radebeuler ist bislang Richard Schöne mit vier Toren.

Der Riesaer Paul Kiontke erzielte in der laufenden Saison schon sieben Treffer für seinen Verein.

Das nächste Derby steht in der Fußball-Landesliga an: Am 9. Spieltag der Fußball-Landesliga empfängt die BSG Stahl Riesa (9.) am Samstag ab 14 Uhr den Aufsteiger Radebeuler BC (11.), der zwei Punkte weniger auf dem Konto hat und seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet. „Da wird die Luft brennen. Wir müssen ganz anders auftreten, als zuletzt gegen Reichenbach“, sagt RBC-Trainer Matthias Müller, der am Mittwoch seinen 63. Geburtstag feierte. „Die Mannschaft weiß also, wie sie mir nachträglich noch eine Freude machen kann“, so der Ex-Nationalspieler. Vor Ort wird er nicht sein, denn er weilt für einige Tage mit seiner Frau Andrea auf Rhodos. Co-Trainer Nikica Maglica hat diesmal das Sagen.

Maglica hat wie Müller als Spieler und Trainer viel erlebt, aber die „zwei Gesichter“, mit denen sich seine Mannschaft zuletzt in der Meisterschaft und im Pokal präsentierte, stellt den Kroaten vor ein Rätsel. „Erklären können wir uns das nicht. Wir haben den Oberligazweiten VFC Plauen mit einer taktisch souveränen Leistung aus dem Pokal geworfen und eine Woche später ein grottenschlechtes Punktspiel gegen Reichenbach abgeliefert.“ Erst in der Nachspielzeit hatte Philip Heineccius, dem Müller als einzigem seiner Kicker Normalform bescheinigte, den schmeichelhaften Ausgleich markiert. „Wir wollten gewinnen, am Ende war ich froh, dass wir überhaupt etwas geholt haben. Der Punkt war äußerst glücklich“, so Müller. Vor allem offensiv erwartet er aus der Ferne „eine erhebliche Steigerung“. Die letzten Punktspielduelle zwischen Riesa und Radebeul datieren aus der Saison 2013/14. Damals gewann der RBC seine Heimpartie mit 2:1. Jiri Kopriva markierte beide Treffer, für Riesa war Marcel Fricke erfolgreich, der inzwischen beim Liga-Kontrahenten FC Grimma unter Vertrag steht. Im Rückspiel drehte die BSG den Spieß um und gewann mit 2:1. Vor fast 600 Zuschauern trafen Thomas Kutsche und Marcel Krake für Stahl ins Schwarze, ehe Franz Seifert für Radebeul verkürzte.

Riesas Trainer Daniel Küttner hofft auf die Rückkehr des zuletzt angeschlagenen Jerome Wolf, der in Hohenstein-Ernstthal (1:3) schmerzlich vermisst wurde. Fehlen wird dagegen Franz-Josef Zech, der mit einer Knieverletzung „wohl länger pausieren muss“, befürchtet Küttner. Michael Gallwitz fehlt aus beruflichen Gründen (Praktikum) sogar bis März 2018.

Die Fans werden sicher mit einigen Erwartungen ins Stadion kommen, schließlich kamen sie beim letzten Heimspiel gegen den VFC Plauen II (7:0) so richtig auf den Geschmack.

GFV will Wiedergutmachung

Der Tabellenvierte Großenhainer FV will sich nach der ersten Auswärtsniederlage (0:4 in Lößnitz) am Samstag in der heimischen Jahnkampfbahn rehabilitieren. Die Plauener Oberliga-Reserve, aktuell Vorletzter im 16er Feld, scheint dafür prädestiniert. Aber Vorsicht ist geboten, denn nach sieben Niederlagen in Folge gewann der VFC Plauen 2. vor einer Woche zu Hause gegen Eintracht Niesky mit 1:0.

