Fußball Landesklasse Ost Radebeul erzielt fünf Auswärtstore Spitzenreiter der Landesklasse Ost gewinnt in Trebendorf mit 5:2. Gastgeber bringen RBC kurzzeitig in Verlegenheit.

Erik Talke ist beim RBC einer der Leistungsträger. In Trebendorf erzielte er das Führungstor. Talke spielte mit 17 Jahren beim SC Borea Dresden bereits in der Oberliga. Danach kam er über Kamenz, Dynamo Dresden III, Bischofswerda, Sebnitz und dem Heidenauer SV zum RBC. © Lutz Kollmann

Noch vier Punktspiele haben die Radebeuler Landesklasse-Kicker vor der Brust, dann soll der Aufstieg in die Landesliga bejubelt werden. Mit einem letztendlich doch überzeugenden 5:2 (3:1)-Erfolg beim SV Fortuna Trebendorf vollzogen die Schützlinge von Trainer Matthias Müller am vergangenen Samstag einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft. Mit 52 von 60 möglichen Punkten weisen die Karl-May-Städter eine beeindruckende Zwischenbilanz auf.

„Angesichts unserer Personalprobleme bin ich mit dem Ergebnis natürlich hochzufrieden“, strahlte „Lotte“ Müller nach Spielende. Dem 62-Jährigen standen neben Ersatzkeeper Toni Bunzel mit Martin Scholze und Willi Richter nur zwei Auswechselspieler zur Verfügung.

Bereits nach acht Minuten ging der Spitzenreiter in Führung. Nach einem Foul an Philip Heineccius verwandelte Abwehrchef Erik Talke den fälligen Strafstoß sicher. Die Gastgeber zeigten sich vom frühen Rückstand unbeeindruckt und hielten die Begegnung zunächst offen. Chancen gab es auf beiden Seiten zu registrieren, aber zunächst durfte nur der Tabellenführer noch zweimal jubeln. Richard Thiele (28.) und Michal Adamczyk (32.) überwanden Fortunas Torhüter Matthias Mersowsky. Kurz vor dem Pausenpfiff bekamen auch die Trebendorfer einen Foulelfmeter zugesprochen. Matthias Pohl ließ RBC-Schlussmann Christopher Schultchen keine Abwehrchance (43.).

Vom Anschlusstor beflügelt, startete Fortuna mit viel Tempo in die zweite Halbzeit und setzte den sichtlich überraschten Tabellenführer gehörig unter Druck. Mit dem 2:3 durch Bruno Pereira De Carvalho Silva drohte die Partie zu kippen (51.). Nur zwei Minuten später klärte Franz Kunze in höchster Not auf der Torlinie und verhinderte den Ausgleich. „Es spricht für meine Jungs, dass sie das Spiel wieder in den Griff bekommen haben“, meinte Müller später. Sicher war der Ex-Auswahlspieler zwischenzeitlich etwas sauer, weil seine Mannschaft nach der souveränen Führung ziemlich aus dem Konzept gekommen war. Aber wie der Spitzenreiter dank seiner spielerischen Möglichkeiten wieder das Zepter übernahm, beeindruckte.

Noch vier Spiele bis Saisonende

In der 73. Minute erhöhte Alexander Pfeifer nach einem schönen Spielzug der Grün-Schwarzen auf 4:2, ehe Willi Richter in der Nachspielzeit das 5:2 markierte (90.+1). Erst sechs Minuten zuvor war der Torjäger nach langer Verletzungspause eingewechselt worden und strahlte natürlich nach seinem zwölften Saisontreffer. Auch Matthias Müller stand trotz der zwischenzeitlichen Probleme die Zufriedenheit ins Gesicht geschrieben: „Es war schwer, aber das hatte ich auch so erwartet. Wir sind alle hochmotiviert für den Endspurt und wollen den Verfolger aus Laubegast unbedingt auf Distanz halten.“

Am kommenden Sonnabend erwartet der RBC im heimischen Weinbergstadion ab 15 Uhr den LKL-Aufsteiger SG Crostwitz. Das Hinspiel hatten die Radebeuler durch einen Treffer von Philip Heineccius mit 1:0 gewonnen.

