Radebergs Weltkultur-Erbe Der Genossenschafts-Gedanke hat es weit gebracht. Und bringt auch Radeberg eine Menge.

Weltkulturerbe in Radeberg: die Wohnungsbaugenossenschaft an der Schillerstraße

Weltkulturerbe in Radeberg: der Konsum im EKZ an der Badstraße.

Weltkulturerbe in Radeberg: die Volks- und Raiffeisenbank-Filiale an der Badstraße

Wer hätte gedacht, dass er mal einen Einkaufswagen durchs Weltkulturerbe schiebt. Im EKZ in Radeberg ist das möglich – im Konsum. Der ist nämlich jetzt Weltkulturerbe. Wie auch die Filiale der Volks- und Raiffeisenbank an der Badstraße – und natürlich die Radeberger Wohnungsbau-Genossenschaft. Die Welt-Kulturorganisation Unesco hat dieser Tage bekanntlich den in Deutschland geborenen Genossenschaftsgedanken zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. 1849 war es gewesen, dass Hermann Schulze-Delitzsch in seiner Heimatstadt Delitzsch mit einer Schumacher-Association die gewerbliche Genossenschaft der Welt gegründet hatte.

„Es ist also sogar eine sächsische Idee, sodass der Verband der sächsischen Wohnungsgenossenschaften auch federführend bei der Beantragung des Titels gewesen ist“, sagt Susann Sembdner nicht ohne Stolz. Sie ist die Chefin der Radeberger Wohnungsbaugenossenschaft und somit auch ein Teil des Weltkulturerbes. „Wir werden jetzt auch mit dieser Marke werben“, verrät sie schon mal. Und Susann Sembdner ist zudem felsenfest davon überzeugt, dass der fast 170 Jahre alte Genossenschaftsgedanke längst nicht zum sprichwörtlichen alten Eisen gehört. „Regionalität rückt ja in letzter Zeit wieder stärker in den Fokus – regionale Produkte in den Läden oder eben regionale Strukturen wie regionale Genossenschaften“, sagt sie. Regionale Strukturen geben eben auch etwas an die Region zurück, fügt sie an. Und meint da zum Beispiel auch die Genossenschafts-Banken. „Die haben nicht nur die Finanzkrise bestens überstanden, sondern unterstützen eben auch vor Ort!“

Dabei ist die Genossenschafts-Idee längst weltweit präsent. In der sogenannten Dritten Welt hilft der Gedanke derzeit zunehmend dabei, Hilfe zur Selbsthilfe zu entwickeln. Genossenschaften, die Landwirten helfen oder auch im Wohnungsbereich. Weltweit, sagt Susann Sembdner, gebe es aktuell rund 900 000 Genossenschaften mit über 800 Millionen Mitgliedern. „Der Weltfußballverband Fifa hat im Vergleich nur 265 Millionen Mitglieder …“ Die Radeberger Wohnungsbaugenossenschaft hat derzeit 1 800 Mitglieder in Radeberg und Großröhrsdorf. „Und es kommen verstärkt junge Mitglieder hinzu – der Genossenschaftsgedanke ist attraktiv“, freut sich Susann Sembdner.

