Radebergs unnötigstes Verkehrsschild? Obwohl von links keine Autos kommen können, wird an der Badstraße davor gewarnt. Aber eben nicht nur…

Unnötig? Von links kann hier an der Badstraße ja eigentlich niemand kommen – denn die Otto-Bauer-Straße ist eine Einbahnstraße. Und der Gegenverkehr muss ja sowieso beachtet werden. Und doch ist das Schild wichtig, sagt die Stadt. © Thorsten Eckert

Radeberg. Was ist denn das? Diese Frage dürfte die in den vergangenen gut drei Wochen wohl am meisten gestellte in Autos gewesen sein, die auf der Oberstraße am Edeka-Parkplatz vorbei in Richtung Badstraße unterwegs waren. Denn am Ende der frisch ausgebauten Straße – am Abzweig zur Otto-Bauer-Straße – steht ein Verkehrsschild, über das so mancher Autofahrer erstaunt den Kopf schüttelt.

Es weißt die Autofahrer darauf hin, dass der Gegenverkehr Vorfahrt hat; und das verbunden mit dem Verweis auf die entgegenkommende abbiegende Hauptstraße. „Aber das Schild ist eigentlich völlig unnötig, denn die Otto-Bauer-Straße ist eine Einbahnstraße, aus der von links also keine Autos in Richtung Badstraße kommen können“, sagt zum Beispiel Heinz Graf aus Liegau, der regelmäßig hier unterwegs ist. Und auf den Gegenverkehr müsse man beim Abbiegen in die Otto-Bauer-Straße ja sowieso achten, findet der Liegauer. Er findet, das Schild sei überflüssig und außerdem verwirrend.

Mit solchen Diskussionen hat man im Ordnungsamt gerechnet, als es um besagtes Schild ging. „Natürlich haben wir in der Verwaltung darüber diskutiert, ob es wirklich notwendig ist, da ja tatsächlich keine Autos aus der Otto-Bauer-Straße kommen können“, beschreibt Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Aber letztlich habe man sich doch für das Schild entschieden, „weil sich hier ja die gesamte Situation grundlegend verändert hat“, verweist der Stadtsprecher darauf, dass seit der Freigabe der sanierten Badstraße nun ja auch Autos in die Oberstraße einfahren können. Das war bisher verboten. Nun aber können Autofahrer aus Richtung Badstraße ohne den Umweg über die Otto-Bauer-Straße, die Otto-Uhlig-Straße, die Pulsnitzer Straße und von dort dann in die Oberstraße zum Parkplatz gegenüber der Wohnbau fahren. „Viele rechnen aber aus Gewohnheit eben nicht mit Gegenverkehr, wenn sie in der Oberstraße Richtung Badstraße unterwegs sind“, macht Jürgen Wähnert deutlich, dass dieses Schild sozusagen für entsprechende Aufmerksamkeit sorgen soll. Und es ja offensichtlich auch tut …

Und so fällt das Resümee seit der Freigabe der Badstraße in der letzten Novemberwoche und der damit verbundenen Gegenverkehrsregelung bis zum Parkplatz Oberstraße dann auch durchaus positiv aus. Die großen Probleme, mit denen einige gerechnet hatten, sind weitgehend ausgeblieben. Was nach all den vielen Jahren der bisherigen Regelung ja nicht unbedingt zu erwarten gewesen war. „Die Autofahrer nehmen die Möglichkeit bestens an, aus Richtung Badstraße auf den Parkplatz Oberstraße zu fahren, so haben wir uns das gewünscht“, klingt der Stadtsprecher zufrieden. Immerhin wurde damit auch ein seit Jahren immer wieder laut gewordener Wunsch der Autofahrer erfüllt. Und das schon gut vier Wochen vor Weihnachten …

