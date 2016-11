Radebergs ungewöhnliche Weihnachts-Schau Eine solche Ausstellung dürfte Schloss Klippenstein wohl noch nie erlebt haben.

Diese Krippenfiguren hat die katholische Gemeinde für die Ausstellung ins Schloss gebracht. Sie werden Teil einer ungewöhnlichen Schau. © Thorsten Eckert

Es dürfte die wohl ungewöhnlichste Weihnachtsausstellung werden, die das Rödertal bisher erlebt hat: Denn auf Schloss Klippenstein gestalten sich die Radeberger in diesem Jahr ihre Weihnachtsausstellung quasi selbst, freut sich Museumschefin Katja Altmann.

Vereine und Privatleute brachten Donnerstag und Freitag extra für die Schau geschaffene weihnachtliche Kunstwerke vorbei – oder auch Weihnachtliches, zu dem es besondere Geschichten zu erzählen gibt. Weihnachtliches aus der eigenen Familiengeschichte zum Beispiel. Die erste Pyramide in der ersten eigenen Wohnung zum Beispiel, das erste neue Puppenkleid nach Kriegsende. Es werden eine Menge spannender Geschichten sein, die in der Ausstellung erzählt werden. Der Radeberger Tschernobylverein – der bekanntlich jedes Jahr Kinder aus der durch das Reaktorunglück von Tschernobyl verstrahlten weißrussischen Region um Buda Koschelewo nach Radeberg holt – hat zum Beispiel Typisches zur russischen und weißrussischen Weihnacht vorbeigebracht. Als ein kleines Dankeschön auch für die Unterstützung über all die Jahre. Und auch der Taubblindendienst hat Ungewöhnliches zu bieten: Weihnachts-Basteleien und gemalte Weihnachts-Karten nämlich, die von Taubblinden im Storchennest an der Pillnitzer Straße hergestellt wurden. Eine Ausstellung soll es werden, hofft Museums-Chefin Katja Altmann, die zum einen Einblick in die Weihnachtszeit der Kindheit in Radeberg ermöglicht, „zum anderen auch eine interessante Sicht auf das Vereinsleben und das Leben in Radeberg überhaupt bieten wird“.

Radeberger Advent zurück 1 von 4 weiter Die Weihnachtsausstellung „Radeberger Advent“ läuft vom 27. November bis zum 15. Januar auf Schloss Klippenstein. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9 bis12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, sonnabends, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, lädt Schloss Klippenstein um 16 Uhr zur Märchenlesung in der mittelalterlichen Schwarzküche ein. Schauspieler Jochen Heilmann wird über Prinzessinnen und Drachen erzählen. Am 14. Dezember lockt ab 10 Uhr im Rahmen der Reihe „Treffpunkt Museum“ ein musikalisch-literarisches Programm über Fanny Mendelssohn. Schauspieler Jochen Heilmann stellt die zu Unrecht vergessene Schwester Felix Mendelssohn-Bartholdys vor. Am 22. Dezember um 19 Uhr lädt das Schloss zum Adventskonzert mit Andreas Zöllner ein. Lieder und Geschichten von Erwartung, Begegnung und Licht in der Nacht erklingen dann. Am 30. Dezember findet ab 15 Uhr das große Weihnachtskonzert mit Professor Christian Kluttig und dem Eden-Quartett Dresden im Festsaal statt. Es erklingen Werke von Dvorak. www.schloss-klippenstein.de

Die Idee zu dieser ungewöhnlichen Weihnachtsausstellung stammt dabei vom bekannten Radeberger Mediziner Dr. Hartmut Kirschner, der ja bereits mit Projekten wie dem kostenlosen Fahrrad-Verleih in der Innenstadt, dem lebendigen Adventskalender sowie dem ungewöhnlichen Stadtrundgang zu Radeberger Kirchen für Aufmerksamkeit gesorgt hatte.

Zu sehen ist die Ausstellung – die von einem umfangreichen Veranstaltungs-Rahmen begleitet wird – ab 27. November .

