Radebergs Team und sein Chef lieben es klassisch Die Bundesliga-Mannschaft aus der Bierstadt geht in der nächsten Kegel-Saison in einem anderen Verband an den Start.

Hier, auf der eigenen Kegelbahn, ist der Radeberger Teamchef Michael Gärtner ganz in seinem Element. Damit er und seine Mannschaft weiter klassisch spielen können, haben die RSV-Männer den Verband gewechselt. © Thorsten Eckert

Kegeln. Michael Gärtner liebt es klassisch – auf jeden Fall, wenn es um das Kegeln geht. Den Sport, den er schon im Jugendalter lieben gelernt hat. Deshalb geht der Radeberger Teamchef in der nächsten Saison auch in einem anderen Verband an den Start. Denn der Deutsche Keglerbund Classic (DKBC) hat sich endgültig von der „Classic“ im Kegeln getrennt. „Die 200-Wurf-Bundesliga ist abgeschafft worden“, sagt Gärtner. „International werden nur noch 120 Wurf nach dem neuen System gespielt. Aber das wollen wir nicht.“

Schon jahrelang schwelt dieses Problem bei den Deutschen Keglern. So stand Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2012 in Bautzen kurz vor dem Ausschluss, weil das neue 120-Wurf-System bei vielen Sportlern und Vereinen einfach keinen Anklang fand. Direkte Duelle mit einer Punktwertung und weniger mit Schwerpunkt auf den erzielten Kegeln – das wollten damals viele nicht. Und heute auch noch nicht. Wie in Radeberg. Deren erste Männermannschaft wurde in der nun abgeschafften 200-Wurf-Bundesliga zuletzt immerhin Dritter.

Verbandsgründung schon 2012

„Nächste Saison treten wir nun im Regionalverband Sachsen der DCU an“, sagt Gärtner. Schon im WM-Jahr 2012 hat sich die Deutsche Classic-Kegler Union (DCU) gegründet und ist seitdem mit zahlreichen Teams im eigenen Spielbetrieb am Start. Am 3. März diesen Jahres hat sich dann auch der DCU-Regionalverband Sachsen gegründet. Viele Teams aus dem Freistaat haben offenbar die Nase voll vom DKBC und seinen Neuerungen. Classic-Kegeln ist eben auch gefragt.

„Mit dabei sind nächste Saison der KSV Eska Chemnitz, VfB Eintracht Fraureuth II, KSV Heinrichsbrücke Gera, Post Telekom Oschatz, der SV Dresden Neustadt und der KV Reinsdorf 1992, KSC Bad Düben, Paunsdorfer SV 1991 und der Radefelder SV 1990“, weiß Michael Gärtner, der in seiner Kegellaufbahn auch schon viel erlebt hat. „In meiner Jugendzeit wurde in den Schulen um Nachwuchs für den Kegelsport geworben. So bin ich auch dazu gekommen“, erinnert sich der 57-Jährige, der in Dresden geboren wurde, aber in Radeberg die ersten Kugeln rollen ließ.

Zu DDR-Zeiten spielte Gärtner zunächst für die BSG Robotron Radeberg und nach der Wende immer für den Radeberger SV. Inzwischen ist er seit vielen Jahren Teamchef und führte seine Mannschaft 2015 von der Verbandsliga in die 2. Bundesliga. Die wurde dann später zur 200-Wurf-Bundesliga. Aber die will der DKBC nun wegen seines internationalen 120-Wurf-Systems nicht mehr.

„Ich bleibe auch nächste Saison Teamchef“, sagt Gärtner, der noch ein ganz großes sportliches Ziel vor Augen hat: Die 1 000-Holz-Schallmauer knacken. Bisher steht seine persönliche Bestmarke über 200 Wurf bei 988 Holz. „Jeder Kegler träumt davon, einmal die Tausender-Grenze zu überspielen. Vielleicht klappt das bei mir nächste Saison in Chemnitz.“ Denn die eigenen Bahnen in Radeberg, die sind zwar top, aber sehr schwer zu bespielen. Das bekamen zahlreiche Gastmannschaften zu spüren in der Saison 2016/17, in der der RSV nur zwei Heimniederlagen kassierte – bei sechs eigenen Erfolgen.

Trotz Schichtdienst voll dabei

Wie schafft Michael Gärtner es eigentlich, sich neben Beruf und Familie auch noch so viel im Kegelsport zu engagieren? „Da ich in Schichten in einer kunststoffverarbeitenden Firma arbeite, ist es natürlich nicht immer möglich, zu trainieren“, erzählt der Kegel-Enthusiast, der bei Aquatherm Radeberg beschäftigt ist. „Ich kann auch nicht zu jedem Punktspiel mitfahren. Da meine Frau im Krankenhauslabor auch in Schichten arbeitet, sehen wir uns manches Wochenende fast gar nicht. Deshalb sind für uns die Urlaube auch ganz wichtig.“ Und wo geht es da hin? „Am liebsten bin ich mit meiner Frau auf den Kanaren und an der Ostsee. Dieses Jahr geht es nach La Palma und Graal-Müritz. Da ist aktive Erholung Programm. Wir steigen auf die höchsten Berge und laufen oder radeln am Meer. Nur am Strand rumliegen ist nicht mein Ding.“ Kein Wunder. Schließlich rostet, wer zu viel rastet. Sagt ja schon ein altes Sprichwort. Und wer noch 1 000 Holz spielen möchte, der kann sich rosten nicht leisten.

Zumal Michael Gärtner eh schon einen heftigen gesundheitlichen Rückschlag hinnehmen musste. „Vor drei Jahren war ich auch noch klettern. Aber nach einem Muskelabriss war mir das leider nicht mehr möglich.“ Und beim Kegeln seiner Männermannschaft musste er in der letzten Saison auch ein paarmal zuschauen. „Das war bitter, in den letzten Spielen nicht eingreifen zu können. Ich hatte eine Entzündung in der Hüft- und Lendenwirbelgegend. Aber die Jungs aus unserer zweiten Mannschaft haben uns toll unterstützt.“

Mit der Hilfe von Andreas Kästner, Jörg Baumann und Volker Kühne gelang dem Radeberger SV dann doch noch Rang drei in der 200-Wurf-Bundesliga. Im Team steht mit dem 31-jährigen Oliver Gärtner übrigens auch der Sohn vom Teamchef. Der hat mit seiner Bestmarke von 987 Holz nur einen Kegel Rückstand auf seinen Papa. Und wie das geht mit dem Bezwingen der 1 000-Kegel-Marke, dass weiß auf jeden Fall RSV-Teamkollege Jörg Bergmann. Der hat schon mal 1 033 Holz erzielt und war mit einem Durchschnitt von 953 Kegeln in der letzten Saison auch der beste Auswärtsspieler der Radeberger Mannschaft. „Der ist wie ich Baujahr 1960 und ein Routinier“, grinst Michael Gärtner. „Wir haben viel zusammen erlebt und wissen eben, wie man richtig gut kegelt.“

Abräumen ist am schwierigsten

Gärtner Senior weiß viel über das Kegeln – aber das Training ist eben auch hier das A und O. „Das ist sehr wichtig“, sagt der Radeberger. „Besonders das Abräumen der einzelnen Kegel muss geübt werden. Man muss physisch und psychisch fit sein. Es ist viel Kopfsache – wie in jeder Sportart!“ Und deshalb war der Teamchef auch total stolz, dass sein Team die Bronzemedaille in der Bundesliga geholt hat. „Wir sind punktgleich mit dem Magdeburger SV Dritter geworden. Die Medaillenübergabe mit Flagge und Nationalhymne war für mich das emotionalste Erlebnis in meiner Laufbahn!“

Als Team bleiben die Radeberger nächste Saison zusammen, auch im neuen Verband und der neuen Spielklasse. Aber: „Es ist nach wie vor schwer, junge Leute für den Kegelsport zu begeistern“, sagt Michael Gärtner. Immerhin kann er sich noch über die Erfolge von Sohnemann Oliver freuen, der in diesem Jahr Zweiter bei den Landesmeisterschaften wurde. Für Gärtner Senior sind diese Titelkämpfe ausgefallen. Grund: „Ich bin aus der Starterliste gestrichen worden, weil ich durch Verletzungen zu wenig Spiele bestritten habe.“

Den ersten Erfolg haben die Radeberger im neuen Verband allerdings auch schon eingefahren. Ende Juni gewannen sie mit dem neuen Mannschaftsbahnrekord von 1 856 Holz über 100 Wurf den 1. DCU-Sachsenpokal mit drei Kegeln vor dem KSV Eska Chemnitz. Bester Spieler beim RSV – man ahnt es schon – war Teamchef Michael Gärtner mit 489 Holz. René Jeschke (467), Toni Hanusch (463) und Sven Kadur (437) steuerten die restlichen Kegel bei.

Im „großen“ DCU-Pokal steht am 2. September die erste Runde an. Dann starten 76 Mannschaften in 19 Gruppen. Wieder ein Beweis dafür, wie beliebt das Classic-Kegeln in Deutschland immer noch ist. Radeberg trifft auf den SKC 07 Neustadt (Bayern), die SG Union Schönau (Thüringen) und die SG Viernheim/Hemsbach (Baden). Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die nächste Runde am 25. November. Und der RSV will dabei sein!

www.dcu-ev.de und www.dkbc.de

zur Startseite