Radebergs millionenschwere Mifrifi Eine ungewöhnliche Buchstabenkombination gibt die Finanzplanung für die kommenden Jahre vor.

Die Sanierung der Oberstraße zwischen Pulsnitzer- und Badstraße ist einer der Brocken, die Radeberg demnächst stemmen will. © Archivfoto Thorsten Eckert

Es bereitete ihm sichtlich diebische Freude, diese eigenwillige Abkürzung immer wieder ins Mikrofon zu buchstabieren: Mifrifi … Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) lüftete dann auch schnell das Geheimnis, was diese eigenwillige Mifrifi eigentlich ist, von der er da regelmäßig in seiner gut anderthalbstündigen Rede beim Neujahrsempfang am Sonntag im Kaiserhof sprach. „Wir Deutschen lieben ja Abkürzungen, und diese ist eine wirklich hübsche“, findet der OB jedenfalls …

Mifrifi steht für den bürokratischen Wortbeton-Klotz „mittelfristige Finanzplanung“. Man könnte auch einfach sagen, es handelt sich um die Vorhaben, in die Radeberg in den kommenden fünf Jahren investieren will. Mittelfristig eben, ein Stück über den im November beschlossenen Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 hinausgeschaut, also. Und in diesen insgesamt fünf Jahren will Radeberg immerhin rund 20 Millionen Euro investieren. Eine durchaus millionenschwere Mifrifi also, die sich Radeberg da vorgenommen hat.

Neben den aktuellen Vorhaben für die nächsten beiden Jahre – wie zum Beispiel die Sanierung der Oberstraße zwischen Pulsnitzer- und Badstraße, dem Umbau des leer stehenden Gasthofs in Ullersdorf zum neuen Ortszentrum, dem Anbau des Aufzugs an Schloss Klippenstein oder dem Neubau des Stadtwirtschaftshofes, wofür ja am Montag Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) anderthalb Millionen Euro Fördermittel von Freistaat und Bund symbolisch nach Radeberg gebracht hatte – plant Radeberg mittelfristig eine Menge millionenschwerer Investitionen. So laufen demnächst die Planungen für den dringend notwendigen Ausbau der Pestalozzi-Oberschule an. Rund drei Millionen wird das kosten und soll ab 2019 über die Bühne gehen. Im Radeberger Jubiläumsjahr sozusagen, wenn die Bierstadt ihren 800. Geburtstag feiert. Auch die Feuerwehr soll anbauen können. „Als ich vor 20 Jahren den Grundstein für den Neubau des Gerätehauses gelegt habe, hätte ich nie gedacht, dass ich während meiner Zeit als OB noch einen zweiten Grundstein für einen Anbau legen werde“, macht Lemm deutlich. Aber die Wehr hat sich so gut entwickelt, dass mehr Platz gebraucht wird. Nicht zuletzt haben sich aber die Aufgaben der Feuerwehren gewandelt, was neue Technik braucht. Für Einsätze bei schweren Verkehrs- oder auch bei Chemie-Unfällen zum Beispiel.

Und das Ganze bekanntlich auch noch vor dem Hintergrund, dass sich Radeberg vorgenommen hat, Mitte des aktuellen Jahres schuldenfrei zu sein. Damit liegt ein jahrelanger finanzieller Kraftakt hinter der Bierstadt. Denn, so Lemm, 1997 hatte Radeberg allein 2,1 Millionen Euro jährlich an Zinsen für laufende Verbindlichkeiten abzahlen müssen. Wobei die Schuldenfreiheit „nur“ für den städtischen Kern-Haushalt gilt. Auch das räumt man im Radeberger Rathaus offen ein. In den städtischen Tochterunternehmen gibt es noch Kredite, die abzuzahlen sind. Wie beim städtischen Wohnungsunternehmen Wohnbau zum Beispiel. Und weil Radebergs Kämmerer Sven Lauter bekanntermaßen Ende Februar sein Amt in der Stadtverwaltung räumen und neuer Chef der Wohnbau Radeberg wird, gab ihm der OB in seiner Neujahrs-Ansprache augenzwinkernd dann auch gleich noch mit auf den Weg: „Nachdem Herr Lauter den städtischen Haushalt schuldenfrei gestaltet, hoffe ich bald auf eine solche Nachricht aus der Wohnbau …“ Natürlich war das nicht ganz ernst gemeint. Denn Schulden sind ja bekanntlich nicht immer nur problematisch, sondern schieben auch Investitionen an, die sich letztlich wieder rechnen. Und die Wohnbau hat in den kommenden Jahren so einiges vor. An der Richard-Wagner-Straße soll ein neues Wohngebiet wachsen; eine Mischung aus Eigenheimen und erstmals seit der Wende auch neuen Mehrgeschossern.

zur Startseite