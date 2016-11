Radebergs Krankenhaus kann wachsen Ein dritter OP-Saal und eine größere Intensivstation sind geplant. Millionen-Investition aus gutem Grund.

Das Radeberger Krankenhaus kann weiter aufblühen: In den kommenden beiden Jahren soll ein dritter OP-Saal entstehen und auch die Intensivstation wird wachsen. © Thorsten Eckert

Es ist eine Art Weihnachtsgeschenk, das sich die Asklepios-ASB Klinik in Radeberg sozusagen selbst unter den Christbaum legt. Ein millionenschweres Weihnachtsgeschenk, aber ein dringend notwendiges.

Das Krankenhaus bekommt mehr Platz. „Wir sind derzeit in intensiven Gesprächen mit dem Radeberger Architekturbüro Lunze, es gibt schon erste Entwürfe und eine Zeitschiene“, freut sich Tim Richwien, der Geschäftsführer der Klinik. In den nächsten drei Wochen, sagt er, könnten die Verträge unterschriftsreif sein. Läuft dann alles nach Plan, kann sich Tim Richwien für 2018 schon mal auf ein Glas Sekt zur Einweihung freuen.

Plan für dritten OP-Saal

Geplant sind dabei ein dritter Operations-Saal samt Aufwachraum und Lagermöglichkeiten für OP-Materialien. Und in einem zweiten Bauabschnitt soll dann die Intensivstation vergrößert werden. „Wir haben uns für zwei Bauabschnitte entschieden, damit die Arbeiten möglichst ohne große Beeinträchtigungen für den Klinikbetrieb über die Bühne gehen können, also möglichst ohne große Einschnitte für Patienten und Mitarbeiter“, macht der Klinik-Chef deutlich.

Das Geld – jeder Bauabschnitt wird mehrere Millionen Euro kosten – ist dabei gut investiert, ist nicht nur Tim Richwien überzeugt. So sind die Ausbaupläne auch ein deutliches Zeichen dafür, dass die Asklepios-ASB Klinik ein durchaus gefragtes Krankenhaus ist. Eines, auf das im Übrigen auch die Uni-Klinik im nahen Dresden setzt. Denn im März 2015 hatten die Radeberger Klinik und das Dresdner Uniklinikum bekanntlich eine gemeinsame chirurgische Abteilung gegründet. Damit bietet das Radeberger Krankenhaus nun einerseits Hochschulmedizin für seine Patienten – andererseits profitiert das Uniklinikum, das mithilfe der Radeberger nun neue Kapazitäten zur Behandlung von Patienten erschlossen hat. Eine erfolgreiche Kooperation, denn die stetig steigenden Patientenzahlen haben nun eben auch mit dafür gesorgt, dass Krankenhaus-Geschäftsführer Tim Richwien zum Bauherren wird.

Kleines Krankenhaus in den Schlagzeilen

Das „kleine“ Krankenhaus in Radeberg hat dabei in den vergangenen Jahren regelmäßig mit großen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. So war die Radeberger Klinik beispielsweise das erste Krankenhaus in Sachsen, das sich einer Qualitätsprüfung nach KTQ-Kriterien unterzogen hat. Vorreiter ist die Klinik auch im Bereich des Einsatzes hochmoderner Herzschrittmacher-Technik. Hier hat sich die Abteilung Innere Chirurgie und Kardiologie unter dem ärztlichen Direktor Dr. Matthias Czech längst weit über die Region hinaus einen Namen gemacht. Nachdem im März 1995 der erste Herzschrittmacher in Radeberg eingesetzt wurde und sich die Radeberger 2004 dann auch an die hochmodernen Schrittmacher mit Defibrillatoren wagten, werden seit 2012 hier zudem auch vermehrt sogenannte „Event-Rekorder“ eingesetzt; zu gut Deutsch Ereignis-Aufzeichner. Und nicht zuletzt ist auch die Unfall-Chirurgie der Asklepios-ASB Klinik vor gut einem Jahr als Endoprothetik- Zentrum zertifiziert worden. Die Patientenzahl steigt dabei jedes Jahr um rund 300 an.

