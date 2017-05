Radebergs besonderer Kunstpreis Schülerkunst wird nur selten wahrgenommen. In Radeberg ist das anders. Hier wird sie ausgezeichnet und ausgestellt.

Ungewöhnliche Preise für einen ungewöhnlichen Preis: Peter Lunze – Ideengeber und Hauptorganisator des Rosso-Majores-Preises für Schülerkunst – verteilte nach der feierlichen Preisverleihung noch jede Menge Süßigkeiten an die Radeberger Nachwuchskünstler. Bereits zum zwölften Mal wurde der Preis vergeben. © Bernd Goldammer

Es dürfte einer der ungewöhnlichsten Kunstpreise in ganz Sachsen sein; der Rosso-Majores-Preis. Denn mit dem nach dem langjährigen Leiter des Radeberger Zeichenzirkels benannten Preis, wird Schülerkunst in Radeberg ausgezeichnet. Nun wurde die Ehrung bereits zum 12. Mal übereicht. Und Ideengeber Dr. Peter Lunze, Radeberger Architekt und selbst euphorischer Zeichner, war bei der Auszeichnungsveranstaltung im Radeberger Ratssaal von den diesjährigen Schülerarbeiten hörbar begeistert: „ Sie kommen besinnlich und fein daher, sind empfindsam erlebt und einmalig dargestellt“, beschrieb er in seiner Laudatio.

Faszinierend an diesem Preis ist aber vor allem die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit, der alljährlich eingereichten Beiträge – die aus allen Schulen der Stadt stammen. Und es ist diese schier überschäumende Fantasie der jungen Künstler, schwärmt Peter Lunze. Erfolgreich ist der Rosso-Majores-Preis dabei auch deshalb, weil die aus Künstlern, Kunstpädagogen und Kunstfreunden zusammengesetzte Jury die Arbeiten der Kinder und Jugendlichen ernst nimmt. Wobei es tatsächlich eine echte Herkulesaufgabe ist, die hinter den Machern liegt, wenn im Ratssaal die Preisverleihung über die Bühne geht. Denn es ist der Schlusspunkt eines langen Weges. Und gleichzeitig auch Start für die Ausstellung in den Rathausfluren, in der dann die Schülerarbeiten öffentlich präsentiert werden. Bis zum 8. Juni sind sie im Treppenhaus des Rathauses zu sehen. Und auf die Besucher wartet eine spannende Vielfalt an unterschiedlichen Sichtweisen, Maltechniken und Bildsprachen.

Enorme Teilnehmerzahl

117 Schüler aus neun Schulen haben ihre Arbeiten eingereicht. Sie wurden von 20 Lehrerinnen und Lehrern gesichtet, ausgewählt und zur Ausstellung eingesandt. Dieser Teil der Vorbereitung dürfte ein schwieriges Unterfangen gewesen sein. Schließlich versteht sich die Kunstpreisverleihung auch als wichtiger Ermutigungsfaktor für die Beschäftigung mit verschiedensten Formen der bildenden Kunst. Hier ist pädagogisches Geschick gefragt, Ablehnungen brauchen ein besonderes Feingefühl. Damit die Freude der Kinder und Jugendlichen an der künstlerischen Selbstbetätigung keinen Schaden nimmt. Aus diesem Blickwinkel gesehen, spricht die enorme Teilnehmerzahl für gelungene Motivation.

Und das alles dürfte dabei genau im Sinne Rosso Majores sein. Denn noch heute erzählen seine Schüler von dieser besonderen Art, Talente zu entdecken, zu fördern und auch zu fordern, die Rosso Majores eigen gewesen ist. Sein Blick und sein Gefühl für Begabungen sind bis heute legendär. Und seine Schüler haben diesem ungewöhnlichen Künstler und Kunstvermittler mit diesem Wettbewerb ein wunderbares, ein lebendiges Denkmal geschaffen!

