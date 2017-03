Radebergs beruflicher Sonderweg Am 18. März werden über 50 Firmen im BSZ Ausbildungsmöglichkeiten präsentieren. Als Auftakt für eine Besonderheit.

Rege Gespräche gehören zum „Tag der Ausbildung“ im Berufsschulzentrum Radeberg immer dazu. Am 18. März stellen hier wieder über 50 Firmen und Einrichtungen aus Radeberg und der näheren Umgebung ihre Ausbildungsangebote vor. © Lions-Club

Goethe war schneller. Aber Radebergs Brauereichef Axel Frech hätte es bestimmt so ähnlich ausgedrückt. Die Sache mit der Ferne nämlich, in die man eigentlich nicht schweifen muss, weil das Gute bekanntlich so nah liegt.

Wobei Dichterfürst Goethe sicher nicht das Thema Ausbildungsplätze im Blick hatte. Aber es passt! Denn viele Jugendliche und ihre Eltern wissen oft gar nicht, welche Ausbildungsmöglichkeiten es in Radeberg gibt, also sozusagen genau vor ihrer Haustür. Aber viele Unternehmen setzen bei ihrer Nachwuchssuche am liebsten eben genau auf junge Leute aus der näheren Umgebung, weil das Thema Heimat für Jugendliche durchaus wichtig ist, sagt Axel Frech. „Die Jugendlichen wollen – und sollen – sich zwar auch mal an anderen Orten ausprobieren, aber dann zieht es sie doch wieder zurück nach Hause“, weiß der Brauereichef aus seinen Erfahrungen mit den Azubis. Und er weiß auch, dass das ein guter Weg für Unternehmen ist, motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte zu bekommen. Nämlich sie frühzeitig mit den ganz konkreten Berufsbildern bekannt zu machen, sie auszubilden, sie dann durchaus auch zur Weiterbildung sozusagen mal in die Ferne schweifen zu lassen, aber sie dann wieder „nach Hause“ zu holen.

Projekt „Schule-Wirtschaft“ hat Erfolg

Um nun beides zu verbinden – also den Jugendlichen zu zeigen, was vor Ort möglich ist und gleichzeitig den Unternehmen die Chance auf den passenden Nachwuchs zu bieten –, hat seit einigen Jahren der Radeberger Lions-Club ein ganz besonderes Projekt sozusagen zur Chef-Sache erklärt. Das Projekt „Schule-Wirtschaft“. Ein Projekt, das dabei eine echte Erfolgsgeschichte ist, freut sich Axel Frech, der nicht nur Brauereichef ist, sondern im Lions-Club gemeinsam mit Dr. Dieter Walter für das Projekt den sprichwörtlichen Hut aufhat.

Die Macher haben die Radeberger Schulen ins Boot geholt, damit Lehrplaninhalte gezielter auf die Ansprüche abgestimmt werden können, die Firmen an Schüler haben, an die künftigen Azubis also. Lehrer werden zu Betriebsrundgängen eingeladen – Unternehmen kommen aber auch in die Schulen, um hier Schülern, Eltern und Lehrern ganz konkrete Berufsbilder in ganz konkreten Radeberger Firmen vorzustellen. Und es wurde im Projekt „Schule-Wirtschaft“ auch eine ganz besondere Woche der Ausbildung entwickelt, die es so andernorts nicht gibt.

Am 18. März, also kommenden Sonnabend, fällt sozusagen der traditionelle Startschuss für diese besondere Woche. Mit dem großen „Tag der Ausbildung“ im Berufsschulzentrum am Robert-Blum-Weg. Einer Ausbildungsmesse, die dabei durchaus Ihresgleichen sucht. „Es ist uns gelungen, wieder über 50 Betriebe und Institutionen für eine Teilnahme zu gewinnen“, freut sich Axel Frech. Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren sind dabei durchweg positiv. Das gilt im Übrigen sowohl für die Firmen als auch für die Schüler. Hier gibt es quasi so ziemlich sämtliche Ausbildungsmöglichkeiten Radebergs und der näheren Umgebung kompakt.

Schüler sollen gezielt Firmen ansteuern

Im Anschluss an die Messe folgt dann die „Woche der Ausbildung“. Eine besondere, wie erwähnt. Denn die Radeberger Firmen öffnen hier für die Schüler nicht „einfach nur“ ihre Türen, „sondern wir haben ein System gefunden, dass Schüler wirklich gezielt Firmen ansteuern und sich die Unternehmen zudem auch gezielt vorbereiten können“, beschreibt Axel Frech. Denn in den vergangenen Wochen mussten sich die Schüler der Radeberger Schulen – vorrangig die der neunten und zehnten Klassen – übers Internet für diese Betriebserkundungen anmelden. Konnten sich unter insgesamt 67 Berufsbildern bei 22 Firmen eine, aber auch mehrere dieser Betriebserkundungen auswählen. Wobei die Plätze begrenzt waren, um sich letztlich tatsächlich auch intensiv um die Jugendlichen kümmern zu können. Jeweils am Nachmittag, 12, 14 und 16 Uhr, werden sich die Schüler dann auf den Weg machen. Erstmals gibt es in diesem Jahr zudem Studienberatungen für Gymnasiasten. Firmen, die zum Beispiel Ingenieure suchen, stellen dabei mögliche Studiengänge vor. Auch das ist sehr gefragt. Insgesamt haben sich 140 Schüler eingeschrieben und nutzen 214 Angebote; fast jeder schaut sich also in zwei Betrieben um. „Und durch diese Vorab-Auswahl kommen letztlich tatsächlich fast ausschließlich Schüler in die Firmen, die sich auch wirklich für diesen konkreten Beruf interessieren, das hat sich bewährt“, weiß Axel Frech auch aus eigener Erfahrung. Denn auch die Brauerei stellt ihre Ausbildungsberufe vor, „und ich begrüße die jungen Leute dann natürlich“. Überhaupt sei auch das ein Vorteil dieses Herangehens, findet Axel Frech, „denn die Jugendlichen lernen hier dann tatsächlich schon ihre möglichen Ausbilder kennen, sehen den Ausbildungsplatz, auch das ist ja mitunter wichtig für eine Entscheidung“.

Eine letzte Möglichkeit, sich für noch einige wenige freie Plätze bei den Rundgängen einzuschreiben, besteht dabei kommenden Sonnabend bei der Ausbildungsmesse im BSZ.

Tag der Ausbildung im Berufsschulzentrum Radeberg: Am 18. März in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr.

www.schule-wirtschaft-radeberg.de

