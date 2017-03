Radebergerinnen sind Vizemeister Der HC Glauchau/Meerane kommt in der Bierstadt voll unter die Räder. Sonntag folgt der Knaller im Sachsenpokal.

© dpa

Handball-Sachsenliga Frauen. Nachdem die Partie gegen Rückmarsdorf recht souverän von den Radeberger Damen gewonnen wurde, hatten sie am vergangenen Sonnabend mit dem HC Glauchau/Meerane einen schwächeren Gegner zu Gast. Der steht kurz vor dem Saisonende nur auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und so kam die 14:37 (8:18)-Klatsche beim Spitzenreiter in der Bierstadt dann auch nicht gerade überraschend. Damit erzielte der RSV den höchsten Sieg seiner knapp zweijährigen Sachsenliga-Geschichte.

„Bei dem Ergebnis gibt es natürlich nicht viel zu meckern“, lobte der stolze Radeberger Trainer Sebastian Hartmann. „Glauchau war größtenteils überfordert, auch wenn sie kämpferisch mit ihrem dezimierten Kader überzeugten. Nun gilt es, am Sonntag im Pokal eine gute Leistung abzurufen. Mit der HSG Riesa/Oschatz haben wir im Halbfinale den schwersten Gegner erwischt. Ich freue mich auf ein spannendes Heimspiel und kann jeden Handballsympathisanten nur aufrufen, uns auf dem Weg ins Finale nach Döbeln zu unterstützen. Meine Mannschaft hat es zweifelsohne verdient, denn was sie die Saison geleistet hat, ist grandios!“

Gegen Glauchau/Meerane starteten die Radeberger Frauen so gut wie lange nicht mehr. Bereits nach drei Minuten lagen die Gäste mit 1:5 zurück und es folgte prompt die Auszeit durch HC-Trainer Fröhlich. So richtig aus dem Konzept ließen sich die Röderstädterinnen damit nicht bringen. Auch wenn eine kleine Phase von Unkonzentriertheiten folgte, standen sie gut in der Abwehr und machten den Glauchauer Damen das Leben schwer. Ein Ball nach dem anderen wurde abgefangen und in Treffer umgemünzt. Auch wenn nach dem 9:2 in der 14. Minute ein 13:6 in der 20. Minute zu Buche stand, ließ man den Gästen nicht viele Gelegenheiten zum Torewerfen. Wo die Abwehr patzte, mussten die HC-Werferinnen noch immer die Radeberger Torhüterin bezwingen, die auch noch einen sehr guten Tag hatte.

Nach 36 Minuten steht es 23:10

Die zweite Halbzeit begann für die Hausherrinnen ähnlich gut wie die erste und so konnten sie bis zur 36. Minute ihren Vorsprung auf 13 Tore ausbauen (23:10). Zwischen der 38. und 49. Minute ließen sie dann keinen einzigen Gegentreffer zu, liefen selbst Konter und trafen nahezu nach Lust und Laune bis zum Stand von 31:12. Die Gäste gaben zwar noch immer nicht auf, doch die Gastgeberinnen ließen nicht bedeutend nach, auch wenn sich wieder mehr kleine Fehler einschlichen, die trotz des Spielstandes für deutliche Aufregung bei Trainer Hartmann sorgten.

So netzten sie, bis zum Abpfiff durch die beiden Unparteiischen, weitere sechsmal ein und schickten ihre Gegnerinnen letztendlich mit einer derben 37:14-Klatsche auf die lange Heimreise. Mit dieser Partie haben sich die Radebergerinnen nicht nur bereits jetzt den Vize-Sachsenmeistertitel gesichert, sondern sicherlich auch einige Motivation für die noch kommenden Aufgaben geschöpft. (sma)

RSV mit: C. Richter, S. Schulz; F. Sauer (6), F. Käppler (3), K. Kruse, C. Nauendorf, D. Zerbst (8), L. Lösche (1), C. Müller (2), S. May (1), V. Maluschke (10), J. Eckart (6).

zur Startseite