Radebergerinnen in Runde zwei Beim 30:25-Auswärtserfolg zieht das Team von Trainer Sebastian Hartmann den „Haien" vom HSV Mölkau die Zähne.

Handball-Sachsenpokal. Bei Temperaturen, die eher zum Eis essen denn zum Sporteln in der Halle anregten, zog es die erste Damenmannschaft des RSV am Sonnabend in die Messestadt Leipzig zum ersten Aufeinandertreffen im Sachsenpokal 2016/17. Gegner war dabei der HSV Mölkau - Die Haie, ein Verbandsligist aus der Staffel West. Die Begegnung stand dabei nicht unter dem besten Stern. Einerseits durch das ungeliebte Harzverbot in der Gastgeberhalle, andererseits durch einige Ausfälle beim RSV.

Außerdem galt es, als Sachsenpokalsieger der letzten Saison eine deutliche Favoritenrolle zu stemmen, wodurch der vermeintliche Außenseiter meist animiert wird, zur Höchstform aufzulaufen. Darüber hinaus wurden zu früherer Stunde an diesem Tag bereits einige Sachsenligisten durch Mannschaften der Verbandsliga aus dem Pokalgeschehen befördert, was erneut darauf hinwies, dass diese Begegnung trotz des Ligaunterschiedes nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte.

Eine Stunde auf die Kabine gewartet

Nachdem die Blau-Weißen eine Stunde auf eine Kabine warten mussten, konnte die Begegnung dann dennoch relativ pünktlich starten. Trotz der Hitze fanden die Radebergerinnen dabei recht gut ins Spiel, auch wenn das erste Tor für die Gastgeber fiel. Zwar wurden besonders in der Abwehr noch einige Abstimmungsfehler sichtbar, doch im Angriff schien es trotz des Harzverbotes an diesem Tag besser zu laufen.

So konnte sich der RSV über die Stationen 5:3, 9:5, 15:9 einen ordentlichen Puffer aufbauen und ging letztlich mit einer deutlichen 17:11-Führung in die Kabine. Dort lobte Trainer Sebastian Hartmann das Auftreten seiner Spielerinnen in den ersten 30 Minuten. Allerdings fanden sich in der Abwehr immer noch einige Baustellen, wodurch es den Leipzigerinnen gelang, viel zu oft leichte Tore zu erzielen. Diese mussten in Halbzeit zwei unbedingt abgebaut werden, um die Führung nicht leichtsinnig wieder herzugeben. Gleichzeitig ermahnte Hartmann seine Spielerinnen und sagte: „Auch bei einer eventuellen Aufholjagd der Gegnerinnen nicht in Panik geraten, sondern das eigene Spiel weiterhin souverän abliefern.“ Leider mussten diese Worte in der zweiten Halbzeit tatsächlich befolgt werden, da die Führung der Röderstädterinnen durch wiederholte Fehler in der Abwehr zunehmend schwand.

Besonders mit der doppelten Besetzung der Kreisposition kam der RSV an diesem Tag einfach nicht zurecht. Dadurch gelang es den Leipzigerinnen, sich über die Stationen 14:19, 16:20, 19:22 immer näher an die Gäste heranzukämpfen, bis schließlich das nervenaufreibende Zwischenergebnis von 21:22 auf der Anzeigetafel stand.

RSV-Torhüterinnen überzeugen

Glücklicherweise schien die Ansage in der Halbzeitpause jedoch gefruchtet zu haben, sodass die Radebergerinnen nicht nervös wurden und sich Tor für Tor wieder ins Spiel kämpften. Unterstützt wurden sie hierbei von einer konstant guten Torwartleistung während der gesamten Begegnung. Nach 60 Minuten wurde das Spiel letztlich beim Stand von 30:25 für den RSV abgepfiffen und die Röderstädterinnen konnten zusammen mit ihren mitgereisten Fans den Sieg in der ersten Runde des Sachsenpokals bejubeln. Am nächsten Sonntag ab 17 Uhr wartet dann in der heimischen BSZ-Sporthalle mit der jungen Sachsenligatruppe des HC Leipzig III ein ganz anderer Brocken auf den RSV.

Auch im Hinblick auf diese Begegnung fasste Trainer Sebastian Hartmann die Leistung seiner Damen positiv, aber nicht unkritisch zusammen: „Insgesamt hat meine Mannschaft heute über weite Strecken ein gutes Spiel gezeigt. Insbesondere das Wachsverbot, die Hitze und einige Ausfälle haben mir etwas Bauchschmerzen bereitet, doch bis auf die 15 schwachen Minuten in der zweiten Halbzeit haben wir die schwere Hürde in Mölkau gut gemeistert. Die Haie haben uns unsere Schwachstellen in der Abwehr gezeigt. Zum Punktspielauftakt gegen Leipzig können wir uns solche Fehler nicht erlauben.“ (fb)

Der Radeberger SV spielte mit: C. Richter, S. Schulz; F. Sauer (4), F. Käppler (6), K. Kruse (4), M. Lösche, C. Müller, C. Milde (1), S. May (6), F. Brüning (1), V. Maluschke (4/2) und Jasmin Eckert (4).

