Radeberger SV mit Auswärtserfolg

Handball-Sachsenliga Frauen. Das Frauenteam von Spitzenreiter Radeberger SV musste am Sonntag zum ersten Spiel des neuen Jahres beim HC Sachsen Neustadt-Sebnitz antreten. Das Hinspiel hatten die Röderstädterinnen deutlich mit 37:23 gewonnen. Auch diesmal sah es nach einer klaren Sache aus. Das RSV-Team von Trainer Sebastian Hartmann führte zur Halbzeitpause schon mit 12:5. Doch danach schlichen sich im Spiel der Gäste Fehler ein und der HC Sachsen kam vom 9:15 bis auf 15:16 heran. Doch Radeberg rettete seine Führung und die zwei Punkte über die Zeit. Beim 25:20 für das Hartmann-Team war Schluss. Der RSV-Coach meinte danach: „Zahlreiche technische Fehler bestimmten das Spiel, aber mit einer guten Abwehrarbeit konnten wir für einen beruhigenden Vorsprung sorgen. Im Positionsspiel war aber wieder zu wenig Biss.“ (sma)

Radeberg: C. Richter, S. Schulz; F. Sauer (2), I. Wolf (9), F. Käppler (3), K. Kruse (1), C. Nauendorf (1), D. Zerbst (7), L. Lösche, C. Müller (1), S. May und F. Brüning (1).

