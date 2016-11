Radeberger SV gastiert im Jägerpark Auf den Tabellen-Dritten wartet der Striesen-Verfolger SC Borea. Felix Claus ist wieder fit.

© dpa

Fußball-Kreisoberliga. Eine Woche nach dem 0:5 beim VfB Hellerau-Klotzsche wartet auf den Radeberger SV der nächste schwere Auswärtsauftritt. Der Tabellen-Dritte der Stadtoberliga gastiert am Sonnabend (14 Uhr) beim SC Borea. „Das wird ein ganz anderes Spiel als in Hellerau werden. Die Jungs sind hochmotiviert, da muss ich nicht künstlich Spannung erzeugen. Gegen den Tabellen-Zweiten wird die Mannschaft auf den Punkt genau konzentriert und kämpferisch fit sein“, erklärt RSV-Trainer Markus Seidel. Auch personell wird die Truppe besser als vor Wochenfrist aufgestellt sein. Felix Claus dürfte wieder in die Anfangsposition zurückkehren. Der Gegner aus dem Jägerpark wurde im Sommer vom neuen Coach Elvir Jugo komplett umgekrempelt. Die gesunde Mixtur aus erfahrenen Spielern um den einstigen Dynamo-Liebling Thomas Neubert bis hin zu Youngster wie Hans Gerbeth. Der 21-Jährige kam vom SV Kottengrün zu Borea und ist mit acht Treffern der beste Schütze der Nordlichter. (jj)

zur Startseite