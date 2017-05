Radeberger Retter streiken Für zwölf Stunden traten Mitarbeiter des DRK-Rettungsdienstes Radeberg-Pulsnitz am Dienstag in den Ausstand.

Mitarbeiter des Rettungsdienstes streikten. © Thorsten Eckert

Zwölf Stunden lang waren am Dienstag Mitarbeiter des DRK-Rettungsdienstes Radeberg-Pulsnitz im Warnstreik. In dieser Zeit funktionierte zwar der Rettungsdienst für Notfälle, aber der Krankentransport für nicht lebensbedrohliche Fälle war ausgesetzt. Zu dem zentralen Warnstreik – an der Rettungswache Gerokstraße in Dresden – hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen, „nachdem wir ein Jahr lang erfolglos versucht haben, mit der Geschäftsführung über einen Tarifvertrag zu verhandeln, der die DRK-Mitarbeiter in Radeberg mit denen anderer Anbieter gleichstellt“, so Jens Uhlig von Verdi. Bisher habe es keinerlei Reaktion gegeben, „sodass wir keine andere Wahl hatten“. Am späten Nachmittag konnte der Verdi-Sekretär dann vermelden: „Die Geschäftsführung lenkte ein und bestätigte ein erstes Treffen für den 29. Mai.“ (szo)

