Radeberger öffnen ihre Gärten Am Sonntagnachmittag feiert eine 1927 in England geborene Idee in der Bierstadt Premiere.

Mit diesem Plakat wird für die Aktion geworben. © PR

Grüne Premiere in Radeberg. Am morgigen Sonntag wird in der Bierstadt erstmals zum „Tag der offenen Gärten“ eingeladen. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr werden nun einige Gartenbesitzer in Radeberg und den Ortsteilen ihre Gärten für interessierte Besucher öffnen. Die von der Stadtrats-Arbeitsgemeinschaft „Grünes Radeberg“ aufgegriffene Idee stammt dabei aus England, wo 1927 erstmals ein solcher Tag stattfand. Zur Premiere werden vier Radeberger einladen – und stehen den Besuchern dann natürlich auch für Fragen offen. (szo)

Sie laden ein

Henning Kuschnig, Radeberg, Lotzdorfer Straße 5: Haus- und Nutzgarten, ca. 700 Quadratmeter, viele Stauden, Obstgehölze, kleines Wasserbecken, der Besitzer führt gern fachlich Interessierte durch den Garten, Kaffee und Kuchen gibt es, so lange der Vorrat reicht, der Garten ist behindertengerecht, kein barrierefreies WC.

Annelies Matthes, Radeberg, Friedhofstraße 4a: Hausgarten mit Hang, ca. 500 Quadratmeter, Formgehölze, Stauden, Sträucher, der Garten ist nicht behindertengerecht, kein barrierefreies WC.

Werner Schulze, Liegau-Augustusbad, Fasanenweg 48: Landschaftsgarten/Ziergarten, ca. 1 800 Quadratmeter, Terrassen, Teich, Kaffee und Kuchen, Garten ist behindertengerecht, WC vorhanden (nicht barrierefrei).

Rolf Daehne, Radeberg, Badstraße 14: Landschaftsgarten, ca. 1 000 Quadratmeter, alte Gehölze, Kaffee und Kuchen, Garten ist nicht behindertengerecht, barrierefreies WC vorhanden.

zur Startseite